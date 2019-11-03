 مقتل وإصابة 17 من قوات الأمن الأفغانية في اشتباكات مع مسلحي طالبان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل وإصابة 17 من قوات الأمن الأفغانية في اشتباكات مع مسلحي طالبان

أ ش أ
نشر فى : الأحد 3 نوفمبر 2019 - 10:40 ص | آخر تحديث : الأحد 3 نوفمبر 2019 - 10:40 ص

أكد مسئولون محليون في أفغانستان اليوم الأحد اندلاع اشتباكات عنيفة في إقليم "بدخشان" شمال شرق البلاد، وذلك بعدما هاجمت عناصر تابعة لحركة "طالبان" منطقة "نوساي".

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن الاشتباكات بين قوات الأمن وعناصر الحركة المسلحة ما زالت مستمرة حتى الآن، مشيرة إلى مقتل ما لا يقل عن تسعة من قوات الأمن وإصابة ثمانية آخرين بجروح في كمين نصبته عناصر الحركة.

ونقلت القناة الأفغانية عن المسئولين المحليين قولهم "إن عناصر الحركة لا تزال قريبة من المجمع الحكومي بالإقليم"، مشيرين إلى أنه إذا لم يتم إرسال تعزيزات أمنية فقد تقع المنطقة في أيدي الحركة.


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