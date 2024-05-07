الاتحاد الأوروبي يقدم 6 مليارات يورو لدول غرب البلقان لتنفيذ إصلاحات

قرر الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات مالية بقيمة 6 مليارات يورو (4ر6 مليار دولار) لدول غرب البلقان الساعية للانضمام إلي التكتل الأوروبى لتنفيذ إصلاحات من أجل تعزيز النمو.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن الأموال ستشجع ألبانيا والبوسنة والهرسك ومونتينيجرو وصربيا ومقدونيا الشمالية وكوسوفو على تنفيذ إصلاحات شاملة وضمان احترام سيادة القانون والحقوق الأساسية وكذلك تعزيز اقتصاداتها.

وسيتم جمع الأموال من خلال "مرفق الإصلاح والنمو"، وستكون 2 مليار يورو منها متاحة في صورة منح وما يصل إلى 4 مليارات يورو في صورة قروض خلال الفترة من 2024 وحتى 2027 .

ومن المنتظر أن يتم ربط كل الدفعات المالية بشروط صارمة فيما يتعلق بتحقيق الإصلاحات، وفقا لبيان.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي قبول دول غرب البلقان كأعضاء جدد في وقت ما في المستقبل، إلا أن الموقف أصبح أكثر تعقيدا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا والأزمة في منطقة الشرق الأوسط.