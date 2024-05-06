يزيد تهديد قوات الدعم السريع باجتياح مدينة الفاشر، من معاناة السكان اليومية وصراعهم من أجل البقاء في المدينة الرئيسية في شمال إقليم دارفور، غربي السودان والتي تعد أخر مركز حضري رئيسي ما يزال تحت سيطرة الجيش في الإقليم.

ويقول عثمان محمد، مدرس اللغة الإنجليزية الذي يبلغ من العمر31 عاماً: "نعيش جميعا في خوف كبير وقلق دائم مما ينتظرنا في الأيام المقبلة".

أما بالنسبة لمحمد علي آدم محمد، صاحب محل بقالة ويبلغ من العمر 36 عاماً، وهو أب لخمسة أطفال، فهو يدرك تماما ما تعنيه معركة واسعة النطاق في المدينة.

وقال لبي بي سي: "إذا وقعت اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش داخل المدينة، فسنكون نحن المدنيين الضحايا".

وبدأت الحرب الأهلية الوحشية في السودان قبل أكثر من عام، بعد أن اختلف القائدان العسكريان البارزان - عبدالفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، ومحمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع - حول مستقبل البلاد، بعد أن كانا قد قاما معاً بانقلاب على الحكومة المدنية.

وحتى الآن، مازالت مدينة الفاشر بعيدة عن أسوأ أعمال عنف وقتل عرقي وقعت في جميع أنحاء إقليم دارفور، معقل قوات الدعم السريع.

لكن منذ منتصف الشهر الماضي، تحاصر قوات الدعم السريع مدينة الفاشر، وهي مركز للدعم الإنساني يستضيف مئات الآلاف من النازحين، بما في ذلك أولئك الذين فروا من المناطق الأخرى التي سيطرت عليها هذه القوات.

وحتى الآن، أسفرت عمليات القصف والمناوشات عن مقتل 43 شخصاً، وفقا للأمم المتحدة.

وبينما ينتظر الناس معرفة ما إذا كانت قوات الدعم السريع ستشن هجوماً واسع النطاق على المدينة، فإن تركيزهم الآن ينصب على النجاة في معركة البقاء.

ورغم أن مدرس اللغة الإنجليزية عثمان، يستعد هو وخطيبته للزواج وبدء حياتهما الجديدة، إلا أن أولوياته الآن تلبية احتياجاته الأساسية.

وقال لبي بي سي: "الحياة صعبة للغاية بسبب انعدام الأمن، ونقص الدخل المادي وعدم وجود الأموال بشكل عام". "كل شيء مكلف للغاية: الغذاء والماء والنقل والتعليم والقائمة تطول".

أما محمد علي فيقول إن "الطبقة الوسطى اختفت، وأصبح 80 في المئة من المواطنين الآن فقراء".

وكان قد اضطر إلى إغلاق متجر البقالة الخاص به مع بداية النزاع المسلح، عندما أصيب برصاص طائش، وفتح متجراً أصغر. لكن المعروض من السلع قليل، كما أصيبت الأعمال التجارية بالشلل بسبب تقلبات الأسعار والاحتكارات.

ويشير إلى أن الأسعار ترتفع بشكل كبير عندما تكون الطرق مغلقة.

ولا توجد كهرباء، ونقص حاد في المياه، ويتفاقم الأمر بسبب نقص الوقود وزيادة الطلب بسبب تدفق النازحين.

يقول حسين عثمان آدم، الذي يعمل كسائق سيارة أجرة وأيضا تاجر أغذية عندما يتمكن من ذلك: "إن سعر المياه مرتفع بشكل كارثي".

ويضيف، "الحياة مأساوية للغاية بالنسبة للجميع بطريقة لا توصف، اقتصادياً وصحياً ونفسياً".

يعاني حسين من مرض السكري، ومن نفاد الإمدادات اللازمة لقياس مستويات السكر في الدم. ويقول: "في الوقت الحالي، نحن فقط نتوقع أي شيء".

وتتوقع الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وقوع الأسوأ، وأصدرا تحذيرات بشأن عواقب هجوم واسع على منطقة هي بالفعل على شفا المجاعة.

وقالت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، خلال هذا الأسبوع، إنها ستكون "مذبحة على نطاق واسع… كارثة تقع فوق كارثة".

يعتمد توقع المذبحة على ما تم الإبلاغ عنه من مدن أخرى دخلتها قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها، حيث وقعت عمليات نهب واسعة النطاق، وعنف عرقي ضد المجموعات غير العربية، واعتداءات جنسية.

وينفي قادة قوات الدعم السريع هذه الاتهامات. ويقولون إن لديهم حق مشروع في الدفاع عن النفس ضد عدوان الجيش ويتهمون الجيش بقتل المدنيين عمداً بالبراميل المتفجرة.

ومن أسباب عدم سيطرة الدعم السريع على الفاشر حتى الآن هو تحالف الجماعات المسلحة هناك مع الجيش السوداني، ومعظم المسلحين في المدينة من المتمردين من جماعة الزغاوة العرقية، وتعهدت بإلحاق هزيمة حاسمة بقوات الدعم السريع.

لذا، إذا انفجرت الحرب في المدينة المحاصرة، فمن المتوقع أن تكون شرسة ودموية.

وحذر ناثانيال ريموند، المدير التنفيذي لمختبر البحوث الإنسانية في كلية الصحة العامة بجامعة ييل، من أنه في هذه المرحلة، "لا يوجد طريق واضح للهروب أمام المدنيين والجيش السوداني".

وقال ريموند في مؤتمر صحفي طارئ: "إننا نطلق على هذه الظاهرة اسم (صندوق القتل)، ومن المحتمل أن مساحة التدخل (للمساعدة) قد اختفت".

وقال إن باحثيه كانوا يرون أدلة على أن الجيش كان يستعد لخوض معركة "حتى الموت".



وقالت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية الطبية الدولية، الموجودة على الأرض، لبي بي سي، إنها عالجت حتى الآن 125 شخصاً أصيبوا في القتال بسبب الغارات الجوية العسكرية وقصف قوات الدعم السريع.

لكنها حذرت منذ أشهر من أزمة تفشي سوء التغذية في مخيم زمزم جنوب الفاشر، الذي يأوي العديد من النازحين بسبب موجات سابقة من العنف العرقي، وهو ما يستلزم زيادة هائلة في الاستجابة الإنسانية.

وتقول كلير نيكوليه، رئيسة الاستجابة الطارئة لمنظمة أطباء بلا حدود في السودان، إن التوترات المتزايدة جعلت الأمر أكثر صعوبة مما كان عليه بالفعل، وإن تصاعد القتال سيجعل الأمر أسوأ بكثير.

يأتي هذا التحذير في ظل تزايد تدفق أعداد كبيرة من النازحين إلى مدينة الفاشر، بعد أن أجبروا في الشهور الأخيرة على الفرار من المناطق المحيطة بالمدينة، ويعيشون حاليا في المدارس والمناطق المعروفة بمواقع التجمع.

فايزة إبراهيم عثمان، هي المشرفة النسائية في أحد هذه المراكز، وهو مركز تمباسي.

وتتحدث عن ما يجري هناك، بعد أن تركت منزلها في الجزء الشمالي من المدينة.

وتقول إن الحياة أصبحت مركزة في الجزء الجنوبي من الفاشر لأنه أكثر أماناً هناك.

يضم المركز أشخاصاً يعانون من حالات طبية، ويكافحون من أجل الحصول على الدواء أو العلاج.

لكن نقص الغذاء هو مصدر القلق الأكثر إلحاحاً، حيث توقف الصليب الأحمر عن تقديم وجبتين يومياً.

وأقام المركز يوم الخميس جلسة لتلاوة القرآن، وتقول فايزة، "نتضرع إلى الله أن يوقف الحرب".

وقالت لبي بي سي: "نخشى الشائعات ونسمع إطلاق النار من مسافة بعيدة". "عندما تأتي الطائرات، نسمع صوت المدافع المضادة للطائرات. نحن خائفون فقط من وقوع الاشتباكات داخل الفاشر".

كما تم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى المدينة وخارجها والطرق غير الآمنة.

يقول محمد، صاحب محل بقالة، "الأصعب الآن هو الحالة النفسية المتدهورة تماماً بسبب الصراعات المتكررة والتوتر المستمر".

وقد حذرت الأمم المتحدة من أن الناس يخشون التعرض للقتل إذا حاولوا الفرار، ولكن في الواقع، تقول منظمة أطباء بلا حدود، لم يتبق لديهم سوى أماكن قليلة للذهاب إليها.