شدد الإعلامي أحمد موسى، على مبدأ المواطنة والوحدة الوطنية في مصر، قائلا: «في مصر مفيش حاجة اسمها مسلم ومسيحي، فيه مصري»، وذلك في معرض تعليقه على قضية الطفل ياسين بمحافظة البحيرة.

وقال خلال برنامجه «على مسئوليتي» عبر شاشة «صدى البلد» إن أي شخص يرتكب جريمة في مصر يُحاسب عليها بغض النظر عن ديانته، مستشهدًا بتحرك الأجهزة المعنية فور وقوع الحادثة.

وتساءل: «حادثة ابننا ياسين جريمة وقعت لكن هل حد سكت؟ لا، النيابة العامة تحركت وأحالت المتهم للمحكمة، وأول جلسة الأربعاء»، داعيا الجميع إلى ترك القضاء والعدالة تأخذ مجراها، محذرًا في الوقت ذاته من الانسياق وراء من يحاولون إشعال فتيل مشكلة في البلد.

وأكد أن الجميع سواسية أمام القضاء، مستنكرًا محاولة تصديرها من قضية إلى أزمة.

واختتم مؤكدا «مفيش حاجة اسمها مسلم ومسيحي في مصر، أي حد يرتكب جريمة يُحاسب عليها، الموضوع لا علاقة له بأديان نهائيا، اتركوا القضاء والعدالة تأخذ مجراها، وكلنا على ثقة في القضاء المصري بعيدًا عن محاولة تأجيج أزمة ومشكلة، الموضوع لا علاقة له بأديان إطلاقا، هو جريمة».

وتجدر الإشارة إلى أن الواقعة المتداولة إعلاميا - دون صدور بيان رسمي تفصيلي من الجهات المختصة- تتعلق باتهام مسن بالاعتداء والتحرش الجنسي بطفل يبلغ من العمر 6 سنوات داخل إحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة، وقد اكتشفت والدة الطفل الأمر وأبلغت السلطات، ومن المقرر نظر القضية أمام المحكمة الأربعاء 30 أبريل.