أحمد صيام عن سلوى عثمان: شخصية ملتزمة في العمل وبيننا عشرة عمر

قال الفنان أحمد صيام، إن العمل مع الفنانة سلوى عثمان كان ممتعًا للغاية وأنها فنانة قديرة، معلقًا: "بينا عشرة عمر وأرحب بالعمل معها دائما، وهي من الممثلات القديرات في الفن المصري والملتزمات خلال العمل وبالأخص مواعيد العمل والحفظ، وعمرها ما عملت مشكلة في الكواليس".

وتابع "صيام"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، خلال استضافة الفنانة سلوى عثمان، على قناة"CBC" ، أن شخصية "شوشة" التي كانت تؤديها سلوى عثمان في مسلسل حكيم باشا موجودة في الحياة العادية، فهي تحب زوجها ولكن طباعها حادة وقوية للغاية.