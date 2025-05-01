مصرع عامل من دمياط بعد سقوطه من سقالة أثناء العمل

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة إثر سقوطه من سقالة خشبية بأحد المباني في بورسعيد.

تلقى اللواء تامر السمري، مدير أمن محافظة بورسعيد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوفاة الشاب كريم عصام عبد السلام، 19 عامًا، ويعمل عاملًا معماريًا ومن محافظة دمياط، وذلك بعد سقوطه من سقالة خشبية بأعلى عمارة سكنية تحت الإنشاء.

وأسفر الحادث عن إصابته باشتباه ما بعد الارتجاج، وكسر بالصدر، ونزيف بالأنف، مما أدى إلى وفاته.

وقد تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى النصر، تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بإجراء تحريات المباحث الجنائية للوقوف على ملابسات الواقعة، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، وذلك لحين التصريح بدفن الجثمان.