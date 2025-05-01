بوجبا يُعلن استعداده للعودة بعد انتهاء الإيقاف

يستعد النجم الفرنسي بول بوجبا، الفائز بكأس العالم 2018، للعودة إلى الملاعب خلال موسم 2025-2026، بعد أن أصبح متاحًا مجددًا كلاعب حر عقب انتهاء فترة إيقافه بسبب تعاطي المنشطات.

وكان بوجبا قد فسخ عقده رسميًا مع نادي يوفنتوس الإيطالي في نوفمبر الماضي، بعد أن فشل في المشاركة بشكل منتظم بسبب الإصابات، قبل أن يتعرض لإيقاف طويل الأمد في أغسطس 2023، إثر فشله في اختبار منشطات عقب مباراة ضد أودينيزي، لم يشارك فيها فعليًا.

مع ذلك، انتهت عقوبة الإيقاف في مارس الماضي، وبات اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا جاهزًا للعودة إلى الملاعب، وسط اهتمام من عدة أندية أوروبية وخليجية وأمريكية.

وفي رسالة عبر حسابه على "إنستجرام"، وجه بوغبا رسالة تفاؤل لمتابعيه في 28 أبريل قال فيها: "مجرد رسالة صغيرة، من شخص لا يزال جائعًا للعودة. أتدرب بمفردي، لكنني لا أستسلم أبدًا. أُلاحق حلمي وما أريد تحقيقه. قد لا تحصل على ما تريد الآن، لكن استمر في السعي حتى تصل إليه، سواء غدًا أو بعد عامين. ما هو مكتوب لك سيحدث في النهاية. أراكم قريبًا."

بوغبا كان قد عاد إلى يوفنتوس في صيف 2022، لكن الإصابات المتكررة حالت دون ظهوره بالشكل المنتظر، حيث لم يخض سوى ثماني مباريات في موسمين.

من جانبه، لم يغلق مارسيليا الفرنسي الباب أمام ضم بوجبا، حيث قال مهدي بن عطية، المدير الرياضي للنادي ولاعب يوفنتوس السابق، في تصريحات بشهر فبراير: "بوجبا لاعب ورجل نحترمه أنا والرئيس لونجوريا. فكرنا في التعاقد معه، لكن لم يكن منطقيًا أن نضمه وهو غير جاهز بدنيًا. ربما نعيد النظر في الأمر الموسم المقبل، وإذا سنحت الفرصة، سيكون من دواعي سرورنا أن ينضم إلينا."

كما أبدى نادي إنتر ميامي الأمريكي اهتمامًا بخدماته، في حين ارتبط اسم بوجبا بنادي الشباب السعودي، الذي يشرف عليه التشيكي بافل نيدفيد، زميله السابق في يوفنتوس.

وكان بوجبا قد صرّح في أكتوبر الماضي أنه فكر جديًا في اعتزال كرة القدم بسبب الإيقاف، مضيفًا: "راودتني الكثير من الأفكار… فكرت في التوقف نهائيًا، قلت لنفسي: ماذا سأفعل الآن؟ أربعة أعوام من دون لعب؟ من سيهتم بي بعد ذلك؟ لكني تمسكت بالأمل، وكنت واثقًا أنني لم أتعمد ارتكاب خطأ، والحمد لله تم تخفيف العقوبة."