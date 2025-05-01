الهند تعتزم إدراج تفاصيل الطبقات الاجتماعية في تعدادها السكاني المقبل

من المقرر أن تدرج الهند تفاصيل الطبقات الاجتماعية في تعداداها السكاني المقبل، في خطوة يرجح أن يكون لها تبعات سياسية واقتصادية اجتماعية كاسحة على أكبر دول العالم من حيث عدد السكان.

وكان من المقرر في الأساس إجراء التعداد السكاني، الذي يتم مرة كل عقد، في 2021، ولكنه تأجل بسبب جائحة كوفيد-19 والعقبات اللوجيستية.

ولم يفصح وزير الإعلام أشويني فايشناو عن موعد بدء التعداد، عندما أعلن أمس الأربعاء أنه سوف يشمل معلومات عن الطبقات الاجتماعية.

وقال الوزير إن القرار يؤكد التزام نيودلهي بـ"قيم ومصالح المجتمع والبلاد".

يشار إلى أن النظام الطبقي مازال مسألة مهمة في السياسة والحياة الهندية رغم أن بعض الناس يقولون إنه يجب ألا يكون له مكان في دولة تطمح إلى أن تصبح اقتصادا متقدما.

ولدى الهند بيانات محدودة بشأن عدد الأشخاص الذين ينتمون لطبقة معينة، ووضعهم الاقتصادي الاجتماعي.

وبدأ المستعمر البريطاني إحصاء السكان الهنود في عام 1872 حيث قام بإحصاء كل الطبقات حتى 1913. ولكن الهند المستقلة لم تحص طبقتي الداليت والاديفاسي اللذين يشار إليهما بالطبقات المجدولة والقبائل المجدولة، على الترتيب، إلا في عام 1951. وتم وصف طبقة أي شخص آخر بأنها عامة. وهناك مئات من الطبقات والطبقات الفرعية في التسلسل الهرمي الاجتماعي القديم بالهند، والذي يستند بشكل كبير إلى الوضع المهني والاقتصادي. وفي عام 2011، أحصى التعداد الرسمي الأخير 21ر1 مليار شخص، بينهم 201 مليون شخص طبقات مجدولة و104 مليون شخص قبائل مجدولة.