 جماهير الزمالك تتوافد على النادي لمساندة الفريق في مواجهة المصري - بوابة الشروق
الخميس 1 مايو 2025 12:31 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

جماهير الزمالك تتوافد على النادي لمساندة الفريق في مواجهة المصري

كريم صلاح
نشر في: الخميس 1 مايو 2025 - 12:18 م | آخر تحديث: الخميس 1 مايو 2025 - 12:18 م

بدأت جماهير نادي الزمالك في التوافد أمام مقر النادي، من أجل استقلال الحافلات التي ستنقلهم إلى ملعب برج العرب، لحضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، على متابعة عملية استقلال الجماهير للحافلات، وتوفير كافة سبل الراحة لهم قبل التوجه إلى ستاد الجيش ببرج العرب.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك