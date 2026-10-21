سعر صرف الدولار بالسوق الموازية يسجل قفزة كبيرة في العراق

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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية العراقية اليوم الأربعاء قفزة كبيرة عندما تجاوز سقف 1690 لكل دينار عراقي.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت في وقت سابق أنها تخطط إلى الدفع بخطة حكومية للوصول بسعر صرف الدولار بالسوق الموازية إلى 1550 ديناراً خلال المدى القريب .

وقال حيدر العبودي المتحدث الرسمي بإسم الحكومة العراقية ، في تصريح صحفي ، إن "هذا المسار يستند إلى أرصدة مؤمّنة وكافية لدى البنك المركزي تتيح تمويل التجارة الخارجية بانسيابية عالية وتلبية احتياجات الاستيراد".

وأعلنت الحكومة العراقية رسميا قبل أسابيع رفع سعر صرف الدولار في مشروع الموازنة الاتحادية للعراق للعام 2027 إلى 1500 دينار لكل دولار أمريكي.

وحسب بيانات ، تبلغ احتياطيات البنك المركزي العراقي من العملات الأجنبية حاليا نحو 81 مليار دولار فضلا عن تجاوز احتياطيات الذهب 170 طنا.