حكيم ينعى شقيقه الأكبر ويعلن موعد ومكان العزاء

نعى الفنان حكيم شقيقه الأكبر اللواء كامل عبد الصمد، الذي رحل عن عالمنا اليوم، معلنا موعد ومكان تلقي العزاء.

وكتب حكيم عبر حسابه بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى شقيقي الأكبر اللواء كامل عبد الصمد، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى".

وأضاف: "رحلت يا أخي وتركت في القلب وجعا لا تصفه الكلمات، وفراغا لا يملؤه أحد، وذكريات ستظل محفورة في روحي ما حييت. اللهم ارحمه رحمة واسعة، واغفر له، وأنر قبره، وآنس وحشته، واجعل الجنة داره ومستقره، واجمعنا به في مستقر رحمتك يا أرحم الراحمين".

وتابع حكيم: "أخي وحبيبي ستبقى في القلب ما حييت، ولن ينساك الدعاء أبدا"، مطالبا جمهوره بالدعاء لشقيقه بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة.

وأعلن حكيم إقامة العزاء يوم الجمعة 23 أكتوبر الجاري، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع، بقاعة السلام.