قال الإعلامي أحمد موسى إن الإنفاق على إنشاء المدن الجديدة، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات المرتبطة بها، يمثل ضرورة لتخفيف الازدحام السكاني والمروري في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف، خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، أن العاصمة الإدارية ستصبح مستقبلًا مثل «قلب القاهرة»، وسيتراوح عدد سكانها بين 7 و10 ملايين نسمة مع اكتمال مشروعات النقل والمواصلات التي تربطها بالمناطق المحيطة.

وأكد أن تخطيط المدن الجديدة يستهدف استيعاب الاحتياجات المستقبلية للسكان، معقبًا: «الدولة بتشتغل لـ20 و30 و40 و50 و100 سنة كمان جاية».

وأرجع ضعف الإقبال على السكن في المدن الجديدة سابقًا إلى غياب شبكات المواصلات، لافتًا إلى أن عدد سكان مدينة السادس من أكتوبر وصل حاليًا إلى نحو مليوني نسمة بعد ربطها بشبكة الطرق ووسائل النقل.

وأشار إلى أن منطقة القاهرة الجديدة يسكنها حاليًا نحو 3 ملايين مواطن، معقبًا: «عدد سكان دولة موجودين في القاهرة الجديدة يعيشوا فيها حاليًا».

وفي سياق آخر، أشاد موسى بإجابات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تساؤلات المواطنين خلال فعاليات منتدى مصر 2026، قائلًا: «كل سؤال جواك بتسأله، أجاب عليه رئيس الوزراء النهاردة».

وأوضح أن رئيس الوزراء قدم إجابات واضحة عن عدد من الملفات، في مقدمتها أسباب إنشاء العاصمة الإدارية والمدن الجديدة، وحجم الإنفاق على هذه المشروعات وأهميتها للتوسع العمراني واستيعاب الزيادة السكانية.