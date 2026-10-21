هالة السعيد: مصر كانت من الدول القلائل في العالم التي حققت معدلات نمو موجبة خلال جائحة كورونا

عبّرت الدكتورة هالة السعيد مستشارة رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، عن سعادتها بعقد «منتدى مصر 2026»، الذي يوفر فرصة للحوار بين الدولة ومؤسساتها وبين المواطنين.

وأشارت في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، على هامش «منتدى مصر 2026»، مساء الثلاثاء، إلى إيجابيات الحوار والمشاركة، في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، متابعة: «نحتاج أن نشارك كل هذا مع الناس لكي يقدروا الوضع، لأن النظرية الاقتصادية دائمًا شيء، وصانع السياسة الاقتصادية يكون محاطًا بظروف مختلفة تمامًا عما هو مكتوب في النظرية الاقتصادية».

وذكرت أن الحكومة تستمع خلال المنتدى لآراء الأكادميين والخبراء، وأعضاء البرلمان، وأساتذة الجامعات، والشباب وغيرهم، وتشارك المجتمع والمواطنين مؤكدة أن «الحوار والنقاش له فوائد إيجابية كثيرة جدا».

في سياق متّصل، تطرقت السعيد إلى محور التحول الاقتصادي والإصلاح الهيكلي وبرنامج التحول الاقتصادي الوطني حتى عام 2030. الذي يُناقش خلال رابع أيام المنتدى.

وقالت إن التحول الاقتصادي مرتبط بالإصلاح الهيكلي، والقطاعات الإنتاجية، لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة مختلف الضغوط والتحديات.

وفي سياق آخر، تحدثت السعيد، عن كيفية إدارة الدولة لجائحة كورونا، وغيرها من التحديات، وذلك أثناء توليها وزارة التخطيط سابقًا.

وأضافت أن جائحة كوفيد-19، تزامنت مع خروج مصر من إحدى مراحل الإصلاح الاقتصادي التي أتاحت «مساحة مالية كبيرة» مكّنت من الإنفاق على الدولة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، مشيرًا إلى مصر كانت من الدول القلائل عالميًا التي حققّت معدلات نمو موجبة خلال الجائحة.

وأكدت: «أنا راضية عما تم تحقيقه» مشيرة إلى أن «الظروف والسياسة الاقتصادية فيها متغيرات كثيرة جدًا، ومش دائمًا الحل الأمثل هو الأفضل».

وتابعت: «الواحد بيراهن على وعي الشعب المصري.. وعلشان كدا المشاركة مهمة جدًا الحوار مهم جدًا والمصارحة».



ويعقد منتدى مصر 2026 خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر بالعاصمة الجديدة، ويستهدف فتح مساحة للحوار حول قضايا التنمية وأثر السياسات العامة والبرامج التنموية على حياة المواطنين، من خلال جلسات عامة وحوارات متخصصة تسعى إلى تحديد التحديات والفجوات والأولويات العملية للمرحلة المقبلة.