مسئول بالتنمية المحلية: 425 مليار جنيه لمشروعات المياه والصرف في المرحلة الأولى من «حياة كريمة»

قال الدكتور ولاء جاد، مدير الوحدة المركزية لمبادرة «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية، إن البرنامج يمثل أحد أهم البرامج التنموية التي تستهدف تحقيق العدالة المكانية وسد الفجوات التاريخية بين الريف والحضر، والتي أسهمت في زيادة الهجرة من القرى وتراجع فرص العمل ومستويات الخدمات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «TEN» مساء الثلاثاء، أن المرحلة الأولى من البرنامج شملت نحو ثلث القرى المستهدفة، وحققت تأثيرات مهمة انعكست على ارتفاع معدلات التغطية بالخدمات بصورة غير مسبوقة، وتحسن مؤشرات جودة الحياة والتنمية الإنسانية.

وأوضح أن تشغيل المشروعات التي انتهى تنفيذها ودخولها الخدمة يتيح للمواطنين لمس الفارق بين أوضاع الريف قبل المبادرة وبعدها، بما يشمل الخدمات الأساسية والبنية التحتية والظروف المعيشية داخل القرى.

وأشار إلى أن مشروعات الصرف الصحي تمثل أحد أبرز محاور المبادرة، لما تتطلبه من تكلفة مرتفعة وما تحققه من تأثير مباشر في حياة المواطنين، لافتًا إلى تخصيص نحو 60% من تكلفة مشروعات المرحلة الأولى للمياه والصرف الصحي، بقيمة تجاوزت 425 مليار جنيه.

وأكد أن غياب خدمات الصرف الصحي الآمن خلّف تداعيات بيئية وعمرانية واقتصادية وصحية، فيما أسهم تدخل الدولة ومنح هذه المشروعات الأولوية في تخفيف معاناة سكان القرى، وتحسين المؤشرات البيئية والعمرانية وتقليل الأعباء الصحية.

وتوقع وصول خدمات الصرف الصحي الآمن إلى جميع سكان الريف مع استكمال المراحل الثلاث من برنامج «حياة كريمة» بحلول عام 2030، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان الرئيس السيسي قد شدد، خلال مشاركته الثلاثاء في جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى مصر 2026، على ضرورة استكمال جميع مشروعات «حياة كريمة» بحلول 2030، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتقديم الدعم اللازم له.

ويُعقد منتدى مصر 2026 في العاصمة الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، بهدف توسيع الحوار حول قضايا التنمية وأثر السياسات العامة والبرامج التنموية في حياة المواطنين، وتحديد التحديات والفجوات والأولويات العملية للمرحلة المقبلة.