قال الإعلامي نشأت الديهي، إن التحدي الحقيقي في مناقشة المشكلات التي تواجه الدولة يتمثل في طرح حلول قابلة للتنفيذ، وليس الاكتفاء بتقديم حلول مثالية يصعب تطبيقها على أرض الواقع، ضاربًا المثال بأن المطالبة برفع رواتب المعلمين إلى 50 ألف جنيه شهريًا للقضاء على الدروس الخصوصية قد تبدو حلًا مثاليًا، لكن السؤال الأساسي هو مدى قدرة الدولة على تنفيذ ذلك في ضوء عدد المعلمين وحجم الموازنة المتاحة.



وأضاف "الديهي" عبر برنامجه "بالورقة والقلم" على قناة “TEN”، أمس الثلاثاء، أن بعض الحلول التي تبدو مناسبة من الناحية النظرية قد يصعب تطبيقها عمليًا، معتبرًا أن المعارضة قد تبدو جذابة من الخارج، لكن التحدي الحقيقي يكمن في قول الحقيقة والدفاع عن الحق.



وتابع: "البطولة حاليا إنك تقف في مدافعة عن بلدك ورئيسك وجيشك وشرطتك، لكن السهولة إنك تروح على الناحية الأخرى وتنتقد كل شيء، هتلاقي ناس بتصفق لك وبقيت بطل ودائم الظهور في أماكن كثيرة"، مؤكدًا أهمية وجود معارضة نزيهة وحقيقية.



واستكمل أن الحكومة ليست مثالية، وأن أداءها يتضمن أخطاءً، كما أن هناك أشخاص ناجحين وآخرين غير ذلك، معتبرًا أن ذلك أمر طبيعي في أي عمل بشري، مشددًا على أن حديثه لا يستهدف الدفاع عن وزير بعينه، وإنما التعبير عن قناعته بالقرارات التي يؤيدها، مضيفًا أنه لا يتقاضى أموالًا من الحكومة مقابل مواقفه، وأنه يتحدث عن أي أمر عندما يكون مقتنعًا به.