قال الإعلامي نشأت الديهي، إن فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي يمكن وصفها بأنها مرحلة البنيان والعمران، موضحًا أن مفهوم العمران لا يقتصر على تشييد المباني والمنشآت والطرق، وإنما يمتد إلى فلسفة التخطيط العمراني وبناء ثقافة عمرانية متكاملة.

وأضاف "الديهي" عبر برنامجه "بالورقة والقلم"، على قناة "TEN”، أمس الثلاثاء، أن مصر عانت خلال فترات سابقة من انتشار مظاهر القبح والتشويه والإهمال في العديد من المناطق والامتدادات العمرانية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل حاليًا وفق خطة للتخطيط العمراني بدلًا من العشوائية، قائلاً إن هذه الخطة كانت موجودة منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، لكن تنفيذها لم يكتمل إلا مع بدايات عام 2014.

وتابع أن التخطيط العمراني لا يتعلق بمجرد إنشاء تجمعات سكنية، بل يتطلب دراسة احتياجات السكان، وتوفير فرص العمل والطرق ومرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء، والخدمات المحيطة بالمناطق السكنية، مضيفًا أن هذه الرؤية تستند إلى أسس علمية وأفكار تخطيطية سابقة، وأن تنفيذها نتج عن إرادة سياسية والبحث عن حلول مبتكرة لتجاوز تحديات الإمكانيات.

وأشار إلى أن فكرة إنشاء العاصمة الجديدة جاءت استجابة للحاجة إلى حل جذري لمشكلات القاهرة، التي طالما عانت من التكدس والتلوث، فاتخذت الدولة خطوات سريعة لإنشاء الحي الحكومي ومقار الرئاسة والبرلمان، حتى أصبحت العاصمة الجديدة مقرًا لاستضافة فعاليات كبرى، من بينها منتدى مصر 2026.

واستكمل أن القاهرة بدأت تستعيد مظهرها الحضاري من خلال أعمال التطوير والتجميل، مؤكدًا أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية الكثير من مشروعات التخطيط العمراني والبنية التحتية، قائلاً إن "إعادة الإعمار في مصر" هو العنوان العريض للفترة الماضية.

وواصل منتدى مصر 2026 فعاليات اليوم الثاني، وهو يعقد خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، في العاصمة الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني للمنتدى، محور "التنمية المتكاملة وجودة حياة المواطن"، من خلال ثلاث جلسات عامة رئيسية، تناقش ملفات التنمية الحضرية والعمرانية، وصحة المواطن، ومصر الرقمية والتحول الرقمي للخدمات الحكومية.