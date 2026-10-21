انتشال جثمان سيدة من أسفل أنقاض عقار «الترعة المردومة» المنهار في الإسكندرية

انتشلت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية جثمان سيدة من أسفل أنقاض العقار المنهار في منطقة أبو سليمان، التابعة لحي شرق، ونُقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأخلت الأجهزة التنفيذية في الإسكندرية عقارين تقطنهما 8 أسر، مجاورين للعقار رقم 34 المنهار في شارع سعد زغلول، المتفرع من شارع الترعة المردومة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لتأمين المنطقة، وحرصًا على سلامة السكان ومنع تعرضهم لأي مخاطر محتملة.

ويأتي ذلك فيما وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بسرعة تشكيل لجنة هندسية برئاسة الدكتور علاء مرسي، لمعاينة موقع الحادث والوقوف على الحالة الإنشائية للعقارات المحيطة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأكد بيان لمحافظة الإسكندرية توفير سكن بديل مؤقت للأسر التي جرى إخلاؤها، من خلال أعضاء مجلس النواب عن الدائرة، لحين التعامل مع تداعيات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لنتائج المعاينات الهندسية.

وفي إطار جهود الدعم الإنساني، يتواصل وجود فرق الهلال الأحمر المصري ومديرية التضامن الاجتماعي بموقع الحادث، لمتابعة أوضاع الأسر المتضررة والوقوف على احتياجاتها، وتقديم أوجه الدعم والمساندة اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتمكنت فرق الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية من إنقاذ مصابين من بين أنقاض العقار، فيما انتقل المحافظ، يرافقه مدير أمن الإسكندرية، اللواء حاتم حداد، إلى موقع الحادث لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة ثانٍ الرمل، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بشأن بلاغ من الأهالي بسقوط العقار الكائن بنطاق حي شرق.

وبانتقال الشرطة، ترافقها سيارات الحماية المدنية والإسعاف ومسؤولو الحي، إلى موقع الانهيار، جرى قطع المرافق عن العقارات المجاورة، فيما تواصل قوات الحماية المدنية أعمال رفع الأنقاض، تحسبًا لوجود سكان أسفلها.

وتبين من الفحص المبدئي أن العقار مكوّن من دور أرضي و4 طوابق علوية، وأن الطابقين الأرضي والأول العلوي خاليان من السكان. وأسفر الانهيار عن احتجاز أسرة مكوّنة من 3 أفراد في الطابق الثالث، وتم استخراج اثنين منهم، فيما تتواصل الجهود لرفع الأنقاض.

وذكر شهود عيان أن العقار مملوك لشخص يُدعى «أشرف»، ولديه 3 أبناء هم «عبد الله ويوسف وأحمد»، موضحين أن الأول والثاني كانا خارج المنزل وقت وقوع الانهيار، بينما كان الثالث موجودًا داخل العقار واحتُجز أسفل الأنقاض.

وفُرض كردون حديدي حول العقار لتأمين محيطه، كما فُصل الغاز والكهرباء عنه ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.

ووفقًا لمصدر أمني، يجري الوقوف على أسباب الانهيار، وبيان طبيعة التراخيص، وما إذا كانت قد صدرت بشأن العقار قرارات إزالة أو ترميم من عدمه. وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.