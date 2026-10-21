انتشال مصاب ثالث من أنقاض عقار شارع الترعة المردومة بالإسكندرية

تمكنت فرق الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية بالإسكندرية من استخراج شخص ثالث مصاب من بين أنقاض العقار رقم 34، الذي انهار مساء اليوم الثلاثاء، في شارع متفرع من شارع الترعة المردومة، فيما تتواصل أعمال رفع الأنقاض.

وانتقل محافظ الإسكندرية، المهندس أيمن عطية، ومدير أمن الإسكندرية، اللواء حاتم حداد، إلى موقع العقار المنهار، لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة ثان الرمل، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بشأن بلاغ من الأهالي بسقوط العقار الكائن بنطاق حي شرق.

وبانتقال الشرطة، برفقة سيارات الحماية المدنية والإسعاف ومسؤولي الحي، إلى موقع الانهيار، جرى قطع المرافق عن العقارات المجاورة، فيما تواصل قوات الحماية المدنية أعمال رفع الأنقاض، تحسبًا لوجود سكان أسفلها.

وتبين من الفحص المبدئي أن العقار مكون من دور أرضي و4 طوابق علوية، وأن الطابقين الأرضي والأول العلوي خاليان من السكان. وأسفر الانهيار عن احتجاز أسرة مكونة من 3 أفراد في الطابق الثالث، وتم استخراجهم، فيما تتواصل الجهود لرفع الأنقاض.

ووفقًا لمصدر أمني، يجري الوقوف على أسباب الانهيار، وبيان طبيعة التراخيص، وما إذا كانت قد صدرت بشأن العقار قرارات إزالة أو ترميم من عدمه. وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.