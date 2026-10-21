أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن تفهمه للمواطن، وما تحمله جراء موجات الارتفاع التي شهدتها أسعار السلع الغذائية خلال السنوات الماضية منذ 2014.

وشدد خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر "صدى البلد" مستويات الأسعار بين الماضي والحاضر، أن طرح هذه الأرقام والوقائع لمكاشفة المواطن ومواجهته بما يريد رؤيته وسماعه، قائلا: "الأسعار، كنا فين وبقينا فين؟ أنا معاك، وبتكلم علشان أوصل لك اللي أنت عايز تشوفه وتسمعه، هتقول لي: كيلو اللحمة كان بـ 80 جنيها، صح، والنهاردة بين 300 و350 و 400 و 450 حسب المناطق، وبعض المناطق يصل إلى 500 جنيه".

وأوضح أن سعر لتر الزيت كان يسجل حوالي 9 أو 10 جنيهات في عام 2014، بينما يتراوح اليوم ما بين 85 إلى 90 جنيهًا، معقبا: "صح.. إحنا بيوت وبنشتري".

كما لفت إلى أن أسعار الدواجن كانت تتراوح ما بين 18 إلى 20 جنيهًا، في حين تسجل اليوم ما بين 85 وأحيانًا 95 و100 وتصل إلى 110 جنيهات، قائلا: "هذه أمانة الكلام ولا في حاجات بقولها مش صحيحة؟!".

ونوه إلى أن سعر كيلو الأرز كان يُباع مقابل 4 جنيهات وربع، في حين يتراوح سعره اليوم ما بين 25 إلى 35 جنيهًا حسب المناطق ومستوى جودة الأرز.

وأشار إلى أن كيلو الدقيق كان يتراوح في 2014 بين 3 إلى 5 جنيهات، ويصل اليوم إلى ما بين 20 و30 جنيها، والسكر الذي كان يبلغ سعره نحو 5 جنيهات أو 5 جنيهات وربع، يسجل اليوم ما بين 25 إلى 30 جنيهًا.

وفي المقابل، أشاد بالتطور الذي شهدته مصر منذ 2014 على صعيد زيادة المساحة المنزرعة، والتي بلغت حتى اليوم 10.5 مليون فدان يجري زراعتها، موضحا أن هذه المساحة تشمل 4.5 مليون فدان جديدة مستصلحة أضيفت للرقعة الزراعية في مشروعات الدلتا الجديدة، وتوشكى، والعوينات، وغرب المنيا، وسيناء.

ونوه أن مصر بلغت 10.5 ملايين فدان من الأراضي الزراعية المزروعة بفضل إضافة الـ 4.5 مليون فدان الجديدة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الدولة تواصل العمل في مشروعات الاستصلاح الزراعي لزيادة الإنتاج.

