قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طرح في 3 مناسبات خلال الفترة الأخيرة قضايا مرتبطة بالمستقبل السياسي لمصر، في مقدمتها الحفاظ على مواد الدستور والاستعداد لمرحلة ما بعد انتهاء مدته الرئاسية عام 2030.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر قناة «TEN» مساء الثلاثاء، أن تصريحات الرئيس أكدت فتح المجال أمام الجميع، وغياب أي ترتيبات لتجهيز شخص بعينه لخلافته، سواء من أفراد أسرته أو من خارجها.

وأوضح أن منتدى مصر 2026 يقدم خلاله مجلس الوزراء كشف حساب عما تحقق خلال السنوات الماضية، ويتيح مراجعة الملفات التي نجحت فيها الحكومة وتلك التي تعثرت في إنجازها، إلى جانب التعرف على مطالب المواطنين وأولوياتهم.

ورأى أن هذه الملفات تتكامل في إطار الحوار حول مستقبل الدولة، وربط بين الوقفة الاحتجاجية التي قال إن شعبة الإخوان المسلمين نظمتها أمام السفارة المصرية في تل أبيب عام 2025، وبين بداية محاولات استنساخ أجواء ما قبل عام 2011.

وأشار إلى أن هذه المحاولات شملت، بحسب تقديره، إعادة ترويج شائعات تعديل الدستور والتوريث والتمديد، معتبرًا أن دور المعارضة وتأثيرها في الأزمات التي شهدتها مصر يحتاجان إلى مزيد من الدراسة، خاصة خلال العقود الخمسة الماضية.

وأكد أن إثارة سيناريوهات التوريث والتمديد تستهدف إبقاء المواطنين في حالة من الخوف والقلق تجاه المستقبل، مشيدًا بتعامل الرئيس السيسي مع هذه المحاولات بشفافية وحسم وقطعه الطريق أمام استمرارها.