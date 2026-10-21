مصرع شخص في تصادم سيارتي نقل ثقيل واشتعالهما بطريق إسنا الصحراوي الغربي

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم بين سيارتي نقل ثقيل «تريلا» على الطريق الصحراوي الغربي بمركز إسنا في الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن اشتعال النيران في السيارتين بالكامل وتفحم أجزاء واسعة منهما.

وتعود تفاصيل الحادث، وفق مصدر بمجلس مدينة إسنا لـ«الشروق»، إلى اصطدام السيارتين، اللتين كانتا محملتين بكميات من مواد البناء، ما أدى إلى اندلاع النيران وتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان في موقع الحادث، إثر اصطدام خزان الوقود في إحداهما بجسم الأخرى.

وأضاف المصدر أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا بالحادث، وعلى الفور جرى الدفع بـ5 سيارات إسعاف، برفقة دوريات الشرطة، للتعامل مع الواقعة وفرض كردون أمني حول موقع التصادم.

وأشار إلى تمكن قوات الحماية المدنية في محاصرة الحريق، فيما تواصلت أعمال التبريد ورفع حطام السيارتين ومواد البناء، بالتزامن مع جهود إدارة المرور لفتح الطريق وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.