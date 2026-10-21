كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل إرجاء جلسة التصويت على طلب تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم أمن المملكة العربية السعودية، إلى يوم الاثنين المقبل.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر "العربية": "المناقشات التي جرت في مجلس النواب ربما تحفظ البعض، وهي قلة محدودة، ولكن لم يعترض أحد على تفويض رئيس الجمهورية، هذا التأجيل هو تأجيل تنظيمي، فلدينا أكثر من 300 طلب للكلمة، وأنا لدي قناعة بأن المجلس سيصدر قراره المناسب بتفويض رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل".

ونوه في الوقت ذاته إلى بروز "مسار سياسي" في غضون ذلك، طرحه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب؛ بهدف فض النزاعات سلميا ووقف الحروب في المنطقة العربية، مؤكدا أن هناك اتصالات تجري في الوقت الراهن.

ولفت إلى أن أولويات المساعي تضع في صدارتها الوقف الفوري لعدوان الميليشيات الحوثية وقذائفها وصواريخها ومسيراتها ضد الأراضي السعودية، وإنهاء الجرائم التي يرتكبها الحوثيون بحق الشعب اليمني.

واستشهد بالواقع الميداني في اليمن، قائلا: "نحن نرى اليوم حصارا على مدينة تعز يستمر لليوم الـ 18، ويمنع عنها الماء والغذاء، وأسر بأكملها ماتت"، متسائلا: "ما الذي يفرق بين الحوثيين وإسرائيل، التي حاصرت غزة وبدأت في الإبادة".

وشدد أن "الحوثيين ليسوا طرفا سياسيا، وإنما ميليشيا إرهابية تقتل المدنيين وأداة لإيران ولا تتردد في ارتكاب أبشع الجرائم"، موضحا أن "المطلوب منها أن تصبح قوة ضغط في مضيق باب المندب لحساب لإيران، بحيث يكون هناك تواصل ما بين هرمز وباب المندب، ويدفع العالم كله ثمن هذا من حجم التجارة العالمية، ومرور الطاقة".

وتابع: "المملكة لم تتخل عن أحد في كل البلدان العربية، والتخلي عن المملكة في هذا الوقت تحديدًا خيانة للوضع العربي بمجمله.. ومن هنا كان موقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي بُني على قراءة صحيحة لما يجرى الآن في المنطقة".

وأكد أن جلسة الإثنين المقبل ستشهد التصويت المعبر عن الإرادة الشعبية المصرية، قائلا: "الشعب المصري كله مع المملكة العربية السعودية، دعك من بعض الإخوان أو بعض الفوضويين أو بعض من لا يعجبهم الأمر الذين نراهم على السوشيال ميديا؛ ولكن في الجلسات التي حضرتها، مجلس النواب على قلب رجل واحد، ويناقش بموضوعية، وستتكشف الأمور خلال جلسة التصويت، نحن نعرف تماما أننا ونحن ندافع عن أمن السعودية، ندافع عن أمن مصر بالأساس، وهناك ثمة إجماع في الشارع المصري".