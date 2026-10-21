قال المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة «مصر الرقمية» تُعنى بالمواطنين، وأن الوزارة تركز على واجباتها تجاههم وما ستقدمه لهم في المستقبل.

وأضاف في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، على هامش «منتدى مصر 2026»، مساء الثلاثاء، أن توفير فرص العمل يُعتبر أحد واجباتهم تجاه المواطنين، مشيرًا إلى استهدافهم توفير 200 ألف فرصة حتى 2030.

واستكمل أنهم يعملون على تمكين 250 شركة ناشئة من التواجد في السوق، وتوفير منتجات يُمكن الاستفادة بها في مجال الذكاء الاصطناعي بقطاعات الصحة والتعليم.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وأنهم يستهدفون توصيل «الفايبر» لأكثر من 55% من المواطنين بالمنازل، في إطار خطة 2030.

وأوضح استهدافهم لزيادة الخدمات المقدمة عبر منصة «مصر الرقمية» من 250 حاليًا إلى 400 بحلول 2030.

وتابع أن الوزارة تعمل على بناء القدرات الرقمية، من خلال مراكز الإبداع المنتشرة في جميع المحافظات، قائلًا: «من خلال هذه المراكز هنقدر نوصل المسارات التدريبية واحتضان الأفكار والابتكارات والشركات الناشئة في هذا المجال».

ونوه إلى أن مصر هي المصنف الـ52 عالميًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي حاليًا، بعدما كانت الـ111 في 2019، وأنها الأولى إفريقيا والثالثة عربيًا في هذا المجال، معقبًا: «هذا لا يرضينا ولكنه يطمئننا».

وذكر أهمية الذكاء الاصطناعي وتأثيره في اقتصاديات الدول حاليًا، مشيرًا إلى أن مصر دخلت هذا المجال في 2019 بالاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والتي جُددّت عام 2025.



ويعقد منتدى مصر 2026 خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر بالعاصمة الجديدة، ويستهدف فتح مساحة للحوار حول قضايا التنمية وأثر السياسات العامة والبرامج التنموية على حياة المواطنين، من خلال جلسات عامة وحوارات متخصصة تسعى إلى تحديد التحديات والفجوات والأولويات العملية للمرحلة المقبلة.