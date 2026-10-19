السعودية تدعو لربط رقمي خليجي مستدام وتكامل في الذكاء الاصطناعي

دعت السعودية إلى بناء منظومة رقمية خليجية مترابطة ومستدامة، تقوم على تكامل قدرات الحوسبة وحفظ سيادة البيانات، بما يعزز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، ويدعم تنافسية الشركات الخليجية في الأسواق العالمية.

جاء ذلك في كلمة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبدالله بن عامر السواحه، خلال الاجتماع الـ30 للجنة الوزارية للبريد والاتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في البحرين مساء الأحد.

وأكد السواحه أن المملكة تعمل، بتوجيهات القيادة، مع دول المجلس على تعزيز التكامل الخليجي عبر ثلاث ركائز رئيسية، تشمل الانتقال من الصمود الرقمي إلى الريادة في الذكاء الاصطناعي، وتكامل الطاقة والحوسبة مع الحفاظ على سيادة البيانات، إلى جانب بناء أسواق مشتركة تدعم ريادة الأعمال والتنافسية العالمية.

وأوضح أن المملكة عززت البنية التحتية للاتصالات وحركة البيانات في دول المجلس، بإضافة أكثر من 4ر8 تيرابت في الثانية إلى السعات الدولية، ورفع القدرة الاستيعابية بنحو 80% لتصل إلى 18 تيرابت في الثانية.

وأشار إلى أن المملكة رفعت إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون ودولة الرئاسة مقترحاً لإنشاء ربط رقمي خليجي مستدام، على غرار الربط الكهربائي، بهدف تعزيز الصمود الرقمي وتأسيس منظومة مشتركة تضمن استمرارية الخدمات والاتصالات.

183