عضو في الكونجرس الأمريكي: الحرب في أوكرانيا تلحق أضرارا بالأمريكيين

قالت العضو في مجلس النواب الأمريكي آنا باولينا لونا إن دعوات بعض المسؤولين إلى إطالة أمد الحرب في أوكرانيا تعتبر " حماقة كبرى".





وكتبت النائبة في حسابها على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الأحد: "كما قلت، الحرب يجب أن تنتهي، وهي في الوقت الحالي تلحق أضرارا بالأمريكيين".

وتابعت: "إنه أكبر قدر من الحماقة من قبل أي خبير أو مسؤول منتخب أن يدعو إلى استمرار هذه الحرب وإلى أن يتكبد الأمريكيون دفع ثمنها".





ويأتي ذلك على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يسعى إلى تحقيق السلام في أوكرانيا وتسوية النزاع وقيامه بتعليق سريان التشريع الأخير الخاص بالعقوبات ضد روسيا، إضافة إلى الاتفاق حول تصدير الديزل الروسي إلى السوق العالمية ورفع القيود الأمريكية مؤقتا عن توريداته.

وانتقد العديد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، بمن فيهم أعضاء الحزب الجمهوري، خطوات ترامب الأخيرة في هذا المجال.