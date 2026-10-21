قالت السلطات الجامبية، الثلاثاء، إنها تسلمت أموالا ناتجة عن مصادرة عقار في الولايات المتحدة كان مملوكا للحاكم السابق يحيى جامع، الذي حكم البلاد لفترة طويلة، مشيرة إلى أن هذه الأموال ستُستخدم لتعويض ضحايا الانتهاكات التي وقعت تحت حكمه.

وقالت لجنة التعويضات في جامبيا إنها تسلمت نحو مليونين و573 ألفا و414 دولارا من بيع قصر في بوتوماك بولاية ماريلاند، كان مملوكا للحاكم السابق لهذه الدولة الصغيرة الواقعة في غرب أفريقيا.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية نجحت في مصادرة العقار عام 2022، بعد رفع دعوى مدنية لمصادرته، على أساس اتهامات بأن شراءه تم بأموال متحصلة من الفساد. ووفقا للوزارة، جرى شراء العقار من خلال صندوق ائتماني أنشأته زوجة جامع.

وقالت اللجنة في بيان: "أُودعت الأموال مباشرة في حساب صندوق التعويضات لدى البنك المركزي في جامبيا، ولن تُستخدم إلا في دفع التعويضات التي تقدمها اللجنة". وأُنشئت اللجنة عام 2023 لتعويض ضحايا الانتهاكات التي وقعت خلال فترة حكم جامع.