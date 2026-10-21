قال الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، إن منتدى مصر 2026 جمع المهتمين بملف التعليم، وفتح النقاش حول الثقافة والحياة الاجتماعية وهموم المواطنين، موجهًا الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته المنتدى والمشاركة في افتتاحه.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر قناة «الحدث اليوم» مساء الثلاثاء، أن التعليم يأتي في مقدمة القضايا التي تشغل المواطنين، ومن بينها التعليم الأزهري الذي يمتد تاريخه لأكثر من 1086 عامًا.

وأوضح أن التعليم الأزهري يمثل أحد مصادر القوة الناعمة لمصر، إذ يعود الطلاب الوافدون بعد تخرجهم إلى بلادهم سفراء للأزهر والدولة المصرية، معربًا عن تقديره لما يقدمه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، من رعاية ودعم لهم.

وأشار إلى أن عدد الطلاب الوافدين بمراحل التعليم الأزهري المختلفة يقترب من 97 ألف طالب، من بينهم 31 ألف طالب يدرسون بالجامعة، وينتمي الوافدون إلى 127 دولة، بما يعكس الثقة العالمية في الأزهر ومكانته بوصفه مقصدًا للعلماء والباحثين من مختلف أنحاء العالم.

وأكد أن التعليم الأزهري يمثل صمام أمان للهوية المصرية والثقافة الوطنية، ويجمع بين الأصالة والمعاصرة، قائلًا: «هذه قوة ناعمة لمصر، وقوة لا تقل عن قوة التعليم الموجودة في مصر».

ولفت إلى أن الطفرة التي شهدتها المنظومة التعليمية والمنافسة بين الجامعات المصرية أسهمتا في تقدمها بالتصنيفات الدولية، موضحًا أن جامعة الأزهر أصبحت مدرجة في تصنيف شنغهاي العالمي.

وشهد اليوم الأول من منتدى مصر 2026 جلسات حول التعليم والثقافة ومنظومة القيم الاجتماعية، بمشاركة مسئولين وخبراء وممثلين عن المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية، لمناقشة تطوير التعليم وترسيخ القيم الإيجابية ومواجهة التعصب والتنمر وخطاب الكراهية.

ويُعقد المنتدى في العاصمة الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر، بهدف توسيع الحوار حول قضايا التنمية وأثر السياسات العامة والبرامج التنموية في حياة المواطنين، وتحديد التحديات والفجوات والأولويات العملية للمرحلة المقبلة.