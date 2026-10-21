وول ستريت جورنال: ماسك أمر بإبطاء خدمات ستارلينك في أوكرانيا

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، الثلاثاء، أن إيلون ماسك أمر بإبطاء خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية التي توفرها شبكة ستارلينك وتعتمد عليها أوكرانيا في عملياتها العسكرية، في خطوة أثارت مخاوف في كييف وأربكت مسؤولين داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة أن القرار جاء وسط تصاعد التوتر بسبب الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية خلال الأسابيع الأخيرة، والتي حمل ترامب أوكرانيا مسؤولية ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بها، فيما أبدى كل من الرئيس الأمريكي وماسك استياءهما من تلك الهجمات.

وقالت المصادر إن ماسك فرض، الأسبوع الماضي، قيودا على سرعات الاتصال التي يمكن للأجهزة الأوكرانية الحفاظ عليها عبر شبكة ستارلينك، ما أدى إلى تراجع كبير في فاعلية بعض الطائرات المسيرة الهجومية والاعتراضية.

وذكر مصدران أن ماسك وترامب ناقشا القرار المتعلق بستارلينك خلال اتصال هاتفي بعد وقت قصير من الكشف عن إبطاء الخدمة، فيما قال أحد المصدرين إنهما بحثا الأمر أيضا قبل اتخاذ قرار فرض قيود على سرعة الاتصال.

وأثارت الشكاوى العلنية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ولا سيما تحذيره من احتمال سقوط قتلى أوكرانيين إذا لم تُستعد الخدمة دون قيود، ارتباكا بشأن الجهة التي أمرت بإبطاء الاتصالات، كما دفعت إلى إجراء تحقيق غير رسمي داخل البيت الأبيض، بحسب الصحيفة.

وخلال الجدل الذي أعقب القرار، تواصل ممثلو شركة سبيس إكس، المالكة لخدمة ستارلينك، مع البيت الأبيض في محاولة للتوصل إلى فهم مشترك لملابسات القرار، وصياغة رسالة تفيد بأن الشركة وإدارة ترامب نسقتا مواقفهما قبل توجيه ماسك بإبطاء الخدمة، وفقًا للمصادر التي تحدثت إلى الصحيفة.