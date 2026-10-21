النيابة تطلب تحريات المباحث في مصرع شخصين وإصابة آخرين بانهيار عقار أبو سليمان بالإسكندرية

طلبت نيابة ثانٍ الرمل بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، تحريات المباحث الجنائية بشأن انهيار عقار بمنطقة أبو سليمان التابعة لحي شرق، ما أسفر عن مصرع شخصين، بينهما سيدة، وإصابة اثنين آخرين.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال شهود العيان، وطلبت موافاتها بالتقارير الطبية الخاصة بالمصابين، وتقارير مناظرة جثماني الضحيتين، تمهيدًا للتصريح بدفنهما. كما قررت التحفظ على ملف العقار لدى الحي، واستدعاء المسؤولين لبيان الإجراءات التي اتُخذت بشأنه.

وجاءت قرارات النيابة عقب الانتقال إلى موقع الحادث لمعاينة آثار الانهيار والوقوف على أسبابه، إلى جانب الاطلاع على تفاصيل ملف العقار لدى مسؤولي الحي والأجهزة التنفيذية.

وتمكنت قوات الإنقاذ التابعة للحماية المدنية من انتشال جثماني الشاب أحمد أشرف موسى، 23 عامًا، ونعمة محمد علي العسكري، 65 عامًا، من بين أنقاض العقار.

وأخلت الأجهزة التنفيذية عقارين مجاورين للعقار المنهار رقم 34 بشارع سعد زغلول، المتفرع من شارع الترعة المردومة، ويقطنهما 8 أسر، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لتأمين المنطقة والحفاظ على سلامة السكان ومنع تعرضهم لأي مخاطر محتملة.

ووجّه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بتشكيل لجنة هندسية برئاسة الدكتور علاء مرسي، لمعاينة موقع الحادث والوقوف على الحالة الإنشائية للعقارات المحيطة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأكد بيان لمحافظة الإسكندرية توفير سكن بديل مؤقت للأسر التي جرى إخلاؤها، من خلال أعضاء مجلس النواب عن الدائرة، لحين التعامل مع تداعيات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لنتائج المعاينات الهندسية.

وفي إطار جهود الدعم الإنساني، تواصل فرق الهلال الأحمر المصري ومديرية التضامن الاجتماعي وجودها في موقع الحادث، لمتابعة أوضاع الأسر المتضررة والوقوف على احتياجاتها وتقديم أوجه الدعم والمساندة اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ مصابين من بين أنقاض العقار، فيما انتقل المحافظ، يرافقه مدير أمن الإسكندرية اللواء حاتم حداد، إلى موقع الحادث لمتابعة جهود الإنقاذ وعمل الأجهزة التنفيذية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة ثانٍ الرمل، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بشأن بلاغ من الأهالي عن انهيار العقار الكائن بنطاق حي شرق.

وبانتقال قوات الشرطة، ترافقها سيارات الحماية المدنية والإسعاف ومسؤولو الحي، إلى موقع الانهيار، جرى قطع المرافق عن العقارات المجاورة، فيما واصلت قوات الحماية المدنية أعمال رفع الأنقاض تحسبًا لوجود أشخاص أسفلها.

وتبين من الفحص المبدئي أن العقار يتكون من طابق أرضي و4 طوابق علوية، وأن الطابقين الأرضي والأول العلوي كانا خاليين من السكان. وأسفر الانهيار عن احتجاز أسرة مكونة من 3 أفراد بالطابق الثالث، حيث جرى استخراج اثنين منهم مصابين، فيما لقي الثالث مصرعه.

وذكر شهود عيان أن العقار مملوك لشخص يُدعى «أشرف»، ولديه ثلاثة أبناء هم عبد الله ويوسف وأحمد، موضحين أن الأولين كانا خارج المنزل وقت وقوع الانهيار، بينما كان أحمد داخل العقار واحتُجز أسفل الأنقاض.

وجرى فرض كردون أمني حول العقار لتأمين محيطه، وفصل مرافق المياه والغاز والكهرباء عنه ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.

ووفقًا لمصدر أمني، يجري الوقوف على أسباب الانهيار، والتحقق من طبيعة التراخيص ومدى صدور قرارات إزالة أو ترميم بشأن العقار.

ونُقل الجثمانان إلى المشرحة، والمصابان إلى المستشفى الميري، فيما حُرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.