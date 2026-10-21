ليفربول يسجل رقما سلبيا في دوري أبطال أوروبا بعد مواجهة فياريال

سجل فريق ليفربول رقمًا سلبيًا خلال مواجهته أمام فياريال، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما استقبل هدفًا مبكرًا على ملعبه.

ونجح الفريق الإنجليزي في العودة إلى أجواء المباراة قبل نهاية الشوط الأول، بعدما انتهت الدقائق الـ45 الأولى بالتعادل بنتيجة 2-2، عقب تأخره بهدفين دون رد بعد مرور 29 دقيقة من عمر اللقاء.

وافتتح الجورجي جيورجيس ميكاوتادزي التسجيل لصالح فياريال في الدقيقة الرابعة تقريبًا، قبل أن يضيف سيرجي كاردونا الهدف الثاني للفريق الإسباني، فيما سجل أليكسيس ماك أليستر وأراوخو هدفي ليفربول، ليعيد الفريق الأحمر المباراة إلى نقطة التعادل.

ووفقًا لشبكة «أوبتا» المتخصصة في الإحصائيات، فإن هدف ميكاوتادزي، الذي جاء بعد مرور 3 دقائق و54 ثانية، يُعد ثاني أسرع هدف يستقبله ليفربول على ملعبه في مباراة ضمن بطولة أوروبية كبرى.

وأشارت الشبكة إلى أن الرقم القياسي يعود إلى هدف إلبيديو سيلفا، لاعب بوافيستا البرتغالي، الذي هز شباك ليفربول في الدقيقة الثالثة خلال مواجهة الفريقين بدوري أبطال أوروبا في سبتمبر 2001.