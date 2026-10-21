الحوثي تقر باستهداف عدن بصاروخ باليستي

أقرت مليشيا الحوثي اليمنية، باستهداف مدينة عدن بصاروخ باليستي، زاعمة تحقيق إصابة دقيقة بغرفة العمليات السعودية في معسكر بدر.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، الأربعاء: «قصفنا بصاروخ باليستي غرفة العمليات السعودية في معسكر بدر بعدن، وحققنا إصابة دقيقة ومباشرة».

وقبل قليل، أفادت وكالة «فرانس برس»، بسماع دوي انفجار في محيط مطار عدن، مشيرة إلى تصاعد أعمدة الدخان جراء الانفجار.

من جانبها نقلت قناة «اليمن اليوم» عن مصادر ميدانية، قولها إن مليشيا الحوثي استهدفت مطار عدن بصاروخ باليستي.

وتتواصل عملية «فجر اليمن» بعد دخولها أسبوعها الثالث، مع احتدام المواجهات والمعارك بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي، على عدة جبهات.

وأعلنت القوات الحكومية اليمنية الثلاثاء، تنفيذ 744 عملية جديدة ضد الحوثيين، قائلة إنها «طالت مراكز قيادة وسيطرة ميدانية ومرابض نيران ومواقع محصنة ومناطق حشد احتياطيات وتعزيزات ووسائل إمداد»، وذلك خلال 24 ساعة ماضية، ما أسفر عن «تحييد نحو 200 من عناصر المليشيا، وتدمير وإعطاب 90 آلية وعربة ووسيلة عسكرية».

في المقابل، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، الاثنين، شن سلسلة هجمات على منشآت نفطية ومطارات ومواقع عسكرية في السعودية.

وأشار إلى أنها استهدفت منشأة تابعة لشركة أرامكو في ينبع وحقل الشيبة النفطي ومطارَي الملك خالد الدولي في الرياض وأبها الدولي، فيما لم تؤكد السلطات السعودية هذه الهجمات.

هذا وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أن أكثر من 250 ألف شخص نزحوا داخل اليمن منذ أغسطس الماضي، بعد استئناف الأعمال القتالية.

في السياق، طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بفتح ممر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى تعز المحاصرة، محذرًا من أنّ «إغلاق الحوثيين طريق الإمداد الوحيد الذي يربط تعز بعدن يُعرّض المدنيين لمخاطر جسيمة، ويمنع وصول المساعدات الإنسانية ويعوق الحصول على السلع الأساسية».

كما أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الثلاثاء، أن لا حل عسكريًا للنزاع في اليمن، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واستئناف العملية السياسية بين الأطراف، بالتوازي مع مواصلة الجهود الإنسانية لمساعدة المدنيين.