تتواصل منافسات الجولة السابعة من المرحلة الأولى للدوري المصري الممتاز، اليوم الأربعاء، بإقامة مواجهتين تحملان أهمية كبيرة في صراع المراكز المتقدمة ومحاولات الابتعاد عن قاع جدول الترتيب، حيث يلتقي سيراميكا مع بتروجت، بينما يستضيف غزل المحلة نظيره الاتحاد السكندري.

سيراميكا يستهدف تخطي بتروجت ومواصلة التقدم

يستقبل سيراميكا نظيره بتروجت في الثامنة مساء اليوم، على استاد هيئة قناة السويس، في مواجهة يسعى خلالها أصحاب الأرض إلى حصد ثلاث نقاط جديدة تقربهم من المربع الذهبي، وتدعم طموحاتهم في المنافسة على مراكز المقدمة.

ويحتل سيراميكا المركز السادس برصيد 12 نقطة، بعدما حقق أربعة انتصارات مقابل هزيمتين، دون أن يتعادل في أي مباراة، وسجل لاعبوه 11 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم سبعة أهداف.

ويطمح الفريق إلى استثمار قوته الهجومية لمواصلة حصد النقاط، مع ضرورة تحسين الأداء الدفاعي لتجنب فقدان المزيد من النقاط خلال الجولات المقبلة.

على الجانب الآخر، يدخل بتروجت المباراة من المركز التاسع برصيد 8 نقاط، جمعها من انتصارين وتعادلين وهزيمتين، بعدما أحرز عشرة أهداف واستقبل العدد نفسه، ليبحث عن نتيجة إيجابية تمنحه فرصة التقدم في جدول الترتيب وتقليص الفارق مع منافسه.

ويتوقع أن تشهد المباراة منافسة قوية، في ظل رغبة سيراميكا في الاقتراب من المراكز الأربعة الأولى، مقابل سعي بتروجت إلى استعادة توازنه والعودة إلى طريق الانتصارات.

الاتحاد السكندري يختبر طموح غزل المحلة في البقاء

وفي مواجهة أخرى، يستضيف غزل المحلة فريق الاتحاد السكندري في الثامنة مساء الأربعاء، على استاد غزل المحلة، ضمن الجولة ذاتها، في لقاء تتباين فيه أهداف الفريقين بين تعزيز الموقع في المقدمة ومحاولة مغادرة مؤخرة الجدول.

ويخوض الاتحاد السكندري المباراة وهو يحتل المركز الخامس برصيد 13 نقطة، بعدما حقق أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة، وسجل ثمانية أهداف مقابل أربعة أهداف سكنت شباكه.

ويسعى زعيم الثغر إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وحصد فوز جديد يعزز موقعه بين فرق المقدمة، ويمنحه فرصة الاقتراب أكثر من المنافسة على المراكز الأولى.

في المقابل، يعيش غزل المحلة موقفًا صعبًا، بعدما تراجع إلى المركز العشرين والأخير برصيد نقطة واحدة، حصدها من تعادل وحيد مقابل خمس هزائم، دون تحقيق أي انتصار حتى الآن.

ولم يسجل الفريق سوى هدف واحد، بينما استقبلت شباكه عشرة أهداف، وهي أرقام تضعه أمام ضرورة تصحيح المسار سريعًا، بداية من مواجهة الاتحاد السكندري، من أجل استعادة الثقة والابتعاد عن منطقة الخطر.

ويأمل أصحاب الأرض في استغلال عاملي الملعب والجمهور لتحقيق نتيجة تعيد الأمل إلى جماهيرهم، بينما يدخل الاتحاد اللقاء بطموح استغلال تراجع منافسه للعودة بالنقاط الثلاث، ما ينذر بمواجهة قوية رغم اختلاف موقف الفريقين في جدول الدوري.