يقدم المخرج إبراهيم عباس فيلمه القصير "ميلاد"، من إنتاج المدرسة العربية للسينما والتليفزيون، في تجربة درامية إنسانية تسلط الضوء على أثر المواقف الصغيرة في حياة الإنسان، وكيف يمكن لتصرف يحمل معاني الرحمة والاحتواء أن يسهم في تغيير مسار حياة كاملة.

تدور أحداث الفيلم داخل أحد المستشفيات، حيث يستعد طبيب لإنهاء ورديته المرهقة، قبل أن تستدعيه حالة طارئة تستوجب تدخلا جراحيا عاجلا، لكن المفاجأة تأتي عندما يكتشف الطبيب أن المريض المسن الذي يستعد لإنقاذ حياته هو معلمه في المرحلة الابتدائية، الذي ترك بصمة لا تُنسى في ذاكرته.

وتعود الأحداث بالطبيب إلى موقف من طفولته، حين سرق ساعة أحد زملائه، ليكتشف المعلم الساعة بحوزته، لكنه يختار احتواء الطفل والستر عليه بدلا من فضحه أمام زملائه أو معاقبته، ويصبح هذا الموقف نقطة تحول في حياة الطفل، ويسهم في تشكيل شخصيته وتوجيه مستقبله.

ومع وجود المعلم على طاولة العمليات، يجد الطبيب نفسه أمام لحظة إنسانية استثنائية، يستعيد خلالها ذكرى الموقف الذي لم ينساه طوال حياته، وتتاح له الفرصة لرد الجميل لمن أسهم بتصرف إنساني بسيط في رسم ملامح مستقبله.

الفيلم من تأليف وإخراج إبراهيم عباس، وبطولة طارق راتب، وألبير حبيب، وياسمين الموجي، ومحمد سعيد، ويتناول من خلال حكايته دور المعلم في بناء شخصية الأجيال، وأهمية الرحمة في التعامل مع أخطاء الآخرين، وتأثير المواقف الإنسانية التي تظل حاضرة في الذاكرة رغم مرور الزمن.

إبراهيم عباس مخرج سينمائي وممثل، حاصل على بكالوريوس التربية الرياضية، ويعمل مدربا معتمدا للكيك بوكسينج من الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، وشارك في أعمال سينمائية وتلفزيونية عربية ودولية، من بينها أفلام "لما ضحكت موناليزا" و"إسماعيل" و"ما شاء الله"، إلى جانب مسلسل "دفاتر الطوفان"، الذي شارك فيه ممثلا ومساعد مخرج.