انتشال الجثمان الثاني لشاب من بين أنقاض عقار أبو سليمان المنهار في الإسكندرية

تمكنت فرق الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية، في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، من انتشال الجثمان الثاني لشاب يُدعى أحمد أشرف موسى، 23 عامًا، وذلك بعد انتشال جثمان سيدة تُدعى نعمة محمد علي العسكري، 65 عامًا، من أسفل أنقاض العقار المنهار في منطقة أبو سليمان، التابعة لحي شرق.

وانتقل وكيل النائب العام بنيابة ثانٍ الرمل في الإسكندرية، إلى موقع الحادث، لمعاينة آثار الانهيار، والوقوف على أسبابه، إلى جانب الاطلاع على تفاصيل ملف العقار من مسؤولي الحي والأجهزة التنفيذية المختصة.

وأخلت الأجهزة التنفيذية، عقارين تقطنهما 8 أسر، مجاورين للعقار رقم 34 المنهار في شارع سعد زغلول، المتفرع من شارع الترعة المردومة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لتأمين المنطقة، وحرصًا على سلامة السكان ومنع تعرضهم لأي مخاطر محتملة.

ويأتي ذلك فيما وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بسرعة تشكيل لجنة هندسية برئاسة الدكتور علاء مرسي، لمعاينة موقع الحادث والوقوف على الحالة الإنشائية للعقارات المحيطة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأكد بيان لمحافظة الإسكندرية توفير سكن بديل مؤقت للأسر التي جرى إخلاؤها، من خلال أعضاء مجلس النواب عن الدائرة، لحين التعامل مع تداعيات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لنتائج المعاينات الهندسية.

وفي إطار جهود الدعم الإنساني، يتواصل وجود فرق الهلال الأحمر المصري ومديرية التضامن الاجتماعي في موقع الحادث، لمتابعة أوضاع الأسر المتضررة والوقوف على احتياجاتها، وتقديم أوجه الدعم والمساندة اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتمكنت الحماية المدنية من إنقاذ مصابين من بين أنقاض العقار، الذي انتقل المحافظ، يرافقه مدير أمن الإسكندرية، اللواء حاتم حداد، إلى موقعه لمتابعة جهود الإنقاذ والأجهزة التنفيذية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة ثانٍ الرمل، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بسقوط العقار الكائن في نطاق حي شرق.

وبانتقال الشرطة، ترافقها سيارات الحماية المدنية والإسعاف ومسؤولو الحي إلى موقع الانهيار، تم قطع المرافق عن العقارات المجاورة، وتواصل قوات الحماية المدنية أعمال رفع الأنقاض، تحسبًا لوجود سكان أسفل الأنقاض.

وتبين من الفحص المبدئي أن العقار مكوّن من دور أرضي و4 طوابق علوية، وأن الطابقين الأرضي والأول العلوي خاليان من السكان، وأسفر الانهيار عن احتجاز أسرة مكوّنة من 3 أفراد في الطابق الثالث، وتم استخراج 2 منهم، فيما تتواصل الجهود لرفع الأنقاض.

وذكر شهود العيان أن العقار مملوك لشخص يُدعى «أشرف»، ولديه 3 أبناء هم «عبد الله ويوسف وأحمد»، موضحين أن الأولين كانا خارج المنزل وقت وقوع الانهيار، بينما كان الأخير موجودًا داخل العقار واحتُجز أسفل الأنقاض.

وتم فرض كردون حديدي حول العقار لتأمين محيطه، وفصل الغاز والكهرباء عنه ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.

ووفقًا لمصدر أمني، جارٍ الوقوف على أسباب الانهيار، وبيان طبيعة التراخيص أو مدى صدور قرارات إزالة أو ترميم بشأن العقار من عدمه.

تم نقل الجثمانين إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.