صحة غزة تعلن نفاد كميات الزيوت اللازمة لتشغيل مولدات المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، صباح اليوم الأربعاء، نفاد كميات الزيوت اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن «الأزمة تعني الانهيار والتهالك الميكانيكي الفوري لما تبقى من مولدات كهربائية تعمل في ظروف هندسية وفنية معقدة».

وحذرت من أن «توقف عمل المولدات سيؤدي إلى تعطل إمدادات الطاقة لعديد الأقسام الحيوية والمنقذة للحياة»، قائلة إن الاحتياج الشهري من الزيوت يتجاوز 2500 لتر لعمل المولدات الكهربائية.

ونوهت الوزارة أنها لطالما حذرت من أن «الحلول الإسعافية» التي تتيح كميات محدودة من الزيوت لا تُتيح المزيد من الوقت أمام عمل المولدات، والتي تزيد من استهلاكها للزيوت؛ نظرًا لساعات العمل الطويلة وحاجتها الطارئة للصيانة.

وشددت الوزارة في ختام بيانها، على أنها تضع الجهات المعنية كافة أمام مسئولياتها الانسانية للتدخل الفوري، لضمان إدخال الزيوت وقطع الغيار اللازمة، واستمرار عمل المولدات الكهربائية.