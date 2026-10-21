عراقجي: مستعدون لأي حرب جديدة مع أمريكا وإسرائيل

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طاولة المفاوضات ما زالت قائمة، ملقياً باللوم على الولايات المتحدة في إغلاق الطريق أمام التفاوض.

ونقلت قناة "العالم" التلفزيونية الرسمية عن عراقجي قوله، أمس الثلاثاء، إن موقف إيران تجاه مضيق هرمز "هو موقف شفاف وواضح، ونحن سبق أن أكدنا عليه"، مؤكداً أنه ينبغي على الولايات المتحدة قبول الشروط الإيرانية حتى يتسنى إعادة فتح الممر المائي الحيوي.



وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل قد تشنان حرباً جديدة على إيران، مشددا على أن بلاده "مستعدة تماماً" لمواجهة أي حرب محتملة.

وأضاف عراقجي: "لقد اختبرونا من قبل، ويمكنهم اختبارنا مجدداً، لكن استعدادنا للحرب لا يعني أننا نرغب فيها، بل هو رسالة إلى الطرف الآخر لإعادة النظر في حساباته".

وأوضح أن إعلان الاستعداد العسكري يهدف إلى منع تكرار الحرب، مشدداً على أن "إيران مستعدة للدبلوماسية بالقدر نفسه الذي تستعد فيه للحرب.