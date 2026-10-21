 السعودية والكويت تؤكدان التضامن في مواجهة اعتداءات الحوثيين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية والكويت تؤكدان التضامن في مواجهة اعتداءات الحوثيين


نشر في: الأربعاء 21 أكتوبر 2026 - 8:26 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 أكتوبر 2026 - 8:26 ص

 أكدت المملكة العربية السعودية والكويت التضامن في مواجهة "اعتداءات الحوثيين" على المناطق المدنية في المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) مساء الثلاثاء أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح جرى خلاله "استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة، وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة".

وأعرب الجانبان خلال الاتصال عن إدانة استمرار الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المناطق المدنية بالمملكة، وتضامن البلدين في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنهما واستقرارهما.


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