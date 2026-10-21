الأمم المتحدة: 950 ألف نازح بغزة يواجهون مخاطر الفيضانات خلال الشتاء

قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن نحو 950 ألف نازح في قطاع غزة يعيشون في مواقع معرضة لمخاطر فيضانات تتراوح بين متوسطة ومرتفعة، بينهم أكثر من 400 ألف يواجهون مخاطر مرتفعة.

جاء ذلك في تقرير نُشر على موقع الأمم المتحدة في فلسطين، أكد أن 294 ألفا و250 أسرة في القطاع تحتاج إلى دعم في مجال الإيواء خلال موسم الشتاء.

ونقل التقرير عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" قوله إن الإمدادات المتاحة أتاحت تقديم مساعدات جزئية في مجال الإيواء لـ18 بالمئة فقط من الأسر المحتاجة.

وفي 17 أغسطس الماضي، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن 2.15 مليون نازح فلسطيني -بواقع 509 آلاف و393 أسرة- يعيشون ظروفا إنسانية "قاهرة"، بينهم أكثر من 800 ألف نازح يقيمون في خيام غير صالحة لـ"الحياة الآدمية".

وحذر المكتب الحكومي، في سبتمبر الماضي، من تدهور أوضاع مئات الآلاف من النازحين بغزة مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرًا إلى أن أكثر من 60 بالمئة من خيام النازحين مهترئة وبحاجة إلى استبدال فوري.

وسبق أن أكدت حقوقية فلسطينية وأممية أن العواصف الشتوية والفيضانات الناجمة عن مياه الأمطار أدت إلى تدمير وإتلاف آلاف الخيام والملاجئ المؤقتة للنازحين، ما أجبرهم على تحمل ظروف معيشية باردة ورطبة وغير آمنة.

وفي سياق متصل، حذر التقرير الأممي من تزايد الجوع في القطاع إثر تقليص الوجبات اليومية بسبب "قيود على التمويل".

والاثنين، أعلن برنامج الأغذية العالمي تقليص مساعداته الغذائية في غزة بنحو الثلث بسبب نقص التمويل، مؤكدا حاجته العاجلة إلى 450 مليون دولار للحفاظ على عملياته الحيوية في غزة والضفة الغربية المحتلة خلال الفترة من أكتوبر 2026 إلى مارس 2027.

ووفق البرنامج الأممي، انخفض عدد المستفيدين من مساعداته الغذائية والنقدية في غزة من مليون و600 ألف شخص إلى مليون و100 ألف شخص، اعتبارا من أكتوبر 2026، ما يحرم نحو نصف مليون فلسطيني من مساعداته.

ويتزامن ذلك مع تقليص الحصص الغذائية والمساعدات النقدية، وخفض عدد الوجبات الساخنة المقدمة يوميا من 250 ألفا إلى 150 ألف وجبة، حسب البرنامج.

وتتفاقم هذه المعاناة في ظل تنصل إسرائيل من التزاماتها التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، بما فيها فتح المعابر وإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية ومواد الإيواء.

وجرى التوصل للاتفاق، بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، وخلفت أكثر من 74 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 175 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.