المبعوث الأمريكي ويتكوف يتوجه إلى روسيا بعد محادثات مع زيلينسكي في أوسلو

يتوجه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى روسيا بعد لقائه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وسياسيين أوروبيين بارزين في أوسلو كجزء من الجهود المبذولة لتأمين اتفاق سلام في أوكرانيا وسط التوترات المتزايدة بين كييف وواشنطن.

وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، الذي استضاف المحادثات مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، مساء الثلاثاء: "سيطير ستيف ويتكوف غدا إلى سانت بطرسبرج، حيث سيلتقي بالقيادة الروسية".

وأضاف ستوره أن ويتكوف سيشارك "المقترحات التي عمل عليها الزملاء الأوروبيون والأمريكيون وربما يمهد الطريق لاجتماع على مستوى القادة".

وقال ستوره، وفقا لوكالة الأنباء النرويجية "إن تي بي": "الهدف هو توجيه الجهود الدبلوماسية مجددا نحو مسار بناء على نحو أكثر ".

وتعد العاصمة النرويجية مكانا جديدا لجهود السلام المتوقفة حتى الآن لهذا البلد منذ أن أطلقت روسيا غزوها الشامل قبل أكثر من أربع سنوات.