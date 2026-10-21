غزة: 7 شهداء و24 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت في بيان عبر قناتاه الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 7 شهداء، و24 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 وحتى اليوم، إلى 1534 شهيدًا، و5486 إصابة، و841 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأشارت إلى ارتفاع الحصيلة التراكمية للضحايا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، إلى 74 ألفًا و494 شهيدًا، و175 ألفًا و604 إصابات.

وأُصيب مواطن فلسطيني، صباح الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم البريج وسط قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية بإصابة مواطن برصاص قوات الاحتلال في مخيم البريج، وسط القطاع.

وفي شمالي غزة، أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها بكثافة وبشكل متواصل باتجاه المناطق الشرقية من مخيم جباليا وشمال بيت لاهيا، فيما استهدف قصف مدفعي المناطق الشرقية من مدينة غزة.

وفي جنوبي القطاع، أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها بكثافة في المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة خانيونس.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.