نادر السيد: عواد الحارس الأكثر موهبة في الزمالك

أشاد نادر السيد، نجم الكرة المصرية السابق، بالإمكانات الفنية التي يمتلكها محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، مؤكدًا أنه الحارس الأكثر موهبة داخل صفوف الفريق الأبيض.

وتطرق نادر السيد، خلال تصريحاته ببرنامج «أوضة اللبس»، إلى عدد من الملفات المتعلقة بأداء الزمالك في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن مواجهة بترول أسيوط شهدت بعض المكاسب، أبرزها منح معتمد جمال الفرصة لعدد من اللاعبين الصاعدين.

وفي الوقت نفسه، أشار نجم الزمالك السابق إلى استمرار علامات الاستفهام بشأن الحالة البدنية للاعبي الفريق، وهو ما يستدعي الاهتمام بهذا الجانب خلال المرحلة المقبلة.

وعن خسارة الزمالك أمام الأهلي في مباراة القمة، أوضح نادر السيد أن تغيير طريقة اللعب كان أحد الأسباب التي أسهمت في خسارة الفريق، كما أبدى عدم ممانعته الاستعانة بمدرب عام أجنبي ضمن الجهاز الفني، للمساعدة في تطوير الأداء الفني للفريق الأبيض.

وفيما يتعلق بالمنافسة على مركز حراسة المرمى، أكد نادر السيد أن محمد عواد يمتلك الموهبة الأكبر بين حراس الزمالك، موضحًا أن المهدي سليمان يعتمد على الجرأة في أسلوبه، وهو ما يعكس اختلاف الإمكانات وطريقة التعامل مع المباريات بين الحارسين.