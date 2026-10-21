- أغاني وطنية ومواد فيلمية ومقتطفات مسرحية تستحضر بطولات أكتوبر وتوثق حضور القضايا الوطنية في ذاكرة المسرح المصري

استعاد المسرح القومي بطولات حرب أكتوبر المجيدة، مساء أمس الثلاثاء، في أولى أمسيات "صالون حكايات المسرح"، التي نظمها البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، بعنوان "حدث في أكتوبر"، احتفالا بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر، وتسليطا للضوء على حضور الحدث الوطني في المسرح المصري، وما قدمه الفن من أعمال استلهمت بطولات المصريين وتضحياتهم.

أُقيمت الأمسية من إنتاج فرقة المسرح القومي، برئاسة الفنان سامح مجاهد، بحضور الفنان إيهاب فهمي، رئيس البيت الفني للمسرح، والمخرج عادل حسان، مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والفنانة سميرة عبدالعزيز، ونخبة من الفنانين والمبدعين والمهتمين بالحركة المسرحية والثقافية، من بينهم فاطمة حسين رياض، وماضي توفيق الدقن، ومحمد أبو العينين، ووفاء الحكيم، وهاني كمال، وجلال عثمان، وعلي عبدالرحيم.

واستحضرت الأمسية محطات من ملحمة أكتوبر عبر مواد فيلمية وتسجيلات مصورة تناولت أحداث الحرب وبطولات الجنود المصريين وتضحيات الشهداء، مستعيدة مشاهد من معركة استرداد سيناء ودلالاتها الوطنية والإنسانية.

كما تضمن البرنامج مجموعة من الأغنيات الوطنية للفنانة الراحلة شادية، التي عبرت بأعمالها عن حب مصر والارتباط بأرضها، وجسدت وجدان المصريين في اللحظات التاريخية الفارقة.

وتولى الشاعر محمد بهجت إعداد الأمسية وتقديمها، مستعرضا تجليات حرب أكتوبر في الفن المصري، فيما شهد البرنامج عرض مقتطفات من مسرحية "حدث في أكتوبر"، من تأليف إسماعيل العادلي وإخراج كرم مطاوع، في استعادة لتجربة مسرحية تناولت الحدث الوطني وقدمته في قالب فني.

واستعرضت الأمسية عددا من الأعمال المسرحية التي تناولت القضايا الوطنية والتاريخية، من بينها "مدد مدد شدي حيلك يا بلد"، من إخراج عبدالغفار عودة، وألحان الموسيقار محمد نوح، وتأليف زكي عمر وأشعار إبراهيم رضوان، و"أرض كنعان"، من تأليف محمد العفيفي وإخراج جلال الشرقاوي، و"صلاح الدين وبيت المقدس"، من تأليف فرج أنطون وإخراج زكي طليمات، فضلا عن "القاهرة في ألف عام"، و"الغول"، و"ليلة مصرع جيفارا"، و"وطني عكا"، وغيرها من الأعمال التي عكست روح الانتماء والوعي بالهوية المصرية، وأكدت دور المسرح في التعبير عن قضايا الوطن وتوثيق محطاته التاريخية.

وتندرج أمسيات "صالون حكايات المسرح" ضمن خطة البيت الفني للمسرح لإحياء محطات بارزة من تاريخ الحركة المسرحية المصرية، من خلال لقاءات تجمع بين الحكي والتوثيق والفن، وتعيد تقديم التجارب المسرحية المرتبطة بالأحداث الوطنية للأجيال الجديدة، بما يعزز حضورها في الذاكرة الثقافية.

وأُقيمت الأمسية مجانا للجمهور، بمادة فيلمية لمحمد فاضل القباني، فيما تولى الإخراج التنفيذي رحاب الألفي ومحمد سليم ومحمد الكرداوي، وتولى إخراج الأمسية الفنان سامح مجاهد.