العراق يُغلق منفذ «الشيب» الحدودي مع إيران حتى إشعار آخر

أعلن مصدر عراقي مطّلع، دخول قرار إغلاق منفذ الشيب الحدودي بين العراق وإيران، حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الأربعاء، وفقًا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء «نينا».

وسبق أن أعلن مصدر حكومي عراقي، أمس الثلاثاء، قرار إغلاق المنفذ أمام حركة الأفراد والبضائع، حتى إشعار آخر، ودون الكشف عن الأسباب.

ويمثل منفذ الشيب، الواقع شرق محافظة ميسان العراقية قبالة محافظة خوزستان الإيرانية، أحد المعابر البرية بين البلدين، ويُستخدم في حركة المسافرين والتبادل التجاري. وقد يؤدي إغلاقه إلى تعطيل حركة الشاحنات والمسافرين، مع احتمال تحويل بعض الشحنات إلى منافذ بديلة إذا استمر الإغلاق.

وكانت بيانات نقلتها غرفة التجارة الإيرانية العراقية في سبتمبر الماضي قد أشارت إلى استمرار النشاط التجاري عبر منافذ أخرى، من بينها مهران وباشماق وخسروي، رغم القيود التي طالت بعض المعابر.