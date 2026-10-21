مسئولون كوريون جنوبيون يحاولون تحرير سمكة قرش عالقة في قناة بوسان

يحاول المسؤولون في كوريا الجنوبية جاهدين اليوم الأربعاء، تحرير سمكة قرش رمادية ضخمة عالقة منذ أكثر من شهر في قناة بمينا بوسان.

واستخدم المسؤولون منصة عائمة لتوجيه السمكة وهي أنثى يبلغ طولها ثلاثة أمتار والتي أطلق عليها اسم "بوكانجي" على الاسم الكوري لميناء بوسان الشمالي ، خلال الممر الضيق لساعات. وبحلول المساء، ظلت السمكة في القناة عوضا عن السباحة إلى المياه المفتوحة.

وجرى رصد سمكة القرش أول مرة في منتصف سبتمبر وأصبحت عامل جذب سياحي كبيرا فيما تسبح ببطء بشكل دائري في القناة ولا يظهر منها إلا زعنفتها عبر سطح المياه.

وقال مسؤولو بوسان إن القرش جذبت أكثر من 6ر1 مليون زائر إلى القناة. ولكنهم يحاولون منذ أسابيع إيجاد وسيلة لتوجيهها إلى البحر المفتوح.

وكانت محاولة اليوم الأربعاء، هي الثالثة من نوعها لتحرير بوكانجي عقب جهود فاشلة في 29 سبتمبر و2 أكتوبر والتي اشتملت على قوارب ترش سيلا من المياه وشباك موضوعة عبر الممر المائي الضيق. وتجنبت سمكة القرش القوارب وسبحت فوق الشباك.