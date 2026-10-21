أستاذ بكلية زراعة الفيوم يوصي بالتوسع في المحاصيل القادرة على تحمل الحرارة والملوحة والجفاف

تفتت الحيازات الزراعية يعوق التوسع في الري الحديث

أوصى الدكتور أحمد رمضان عبد التواب، مدرس بكلية الزراعة جامعة الفيوم، بالتوسع في زراعة المحاصيل ذات الإنتاجية العالية والقادرة على تحمل درجات الحرارة والملوحة والجفاف؛ لتجاوز التحديات التي تواجه قطاعي الأمن الغذائي والمائي.

وقال عبد التواب، خلال مشاركته في جلسة الأمن المائي والغذائي بمنتدى مصر 2026، إن القطاع الزراعي يواجه تحديات بارزة، أهمها الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، والتغيرات المناخية، إضافة إلى ضعف تطبيق نظم الري الحديث نتيجة تفتت الحيازات الزراعية.

وأوضح أن إجمالي الموارد المائية المتاحة يبلغ 65.35 مليار متر مكعب، مقابل حجم طلب يصل إلى 114.5 مليار متر مكعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسد هذه الفجوة عبر مشروعات إعادة استخدام المياه التي تمر عبر شبكة يبلغ طولها 55.5 ألف كيلومتر.

وأشار عبد التواب إلى ارتفاع المساحة المزروعة بالقمح إلى 3.5 مليون فدان بإنتاجية بلغت 11 مليون طن، من إجمالي مساحة محصولية وصلت إلى 17.5 مليون فدان.

ونوه بأن حجم الثروة الحيوانية ارتفع إلى 8.5 مليون رأس، منها 4.5 مليون من السلالات المحسنة، لتبلغ إنتاجية اللحوم 7 ملايين طن، إلى جانب إنشاء 305 مراكز لتجميع الألبان.

ولفت إلى أن استثمارات قطاع الدواجن تجاوزت 100 مليار جنيه بإنتاجية سجلت 1.6 مليار طائر، فيما بلغ حجم الصادرات الزراعية 9.5 مليون طن.