بوتين يؤكد استعداد روسيا لتزويد السوق الأمريكية بكميات كبيرة من الأسمدة

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عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في مدينة سان بطرسبرج الروسية، اجتماعا مع المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف بشأن التسوية في أوكرانيا.

وأعرب بوتين، خلال اجتماعه مع ويتكوف، عن اهتمامه باستعادة التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار بوتين إلى أنه سعيد برؤية ويتكوف في روسيا.

وأضاف بوتين أن "الرئيس ترامب ركز خلال محادثاتنا الأخيرة على ضرورة إنهاء الصراع في أوكرانيا لوقف الخسائر البشرية".

وأكد بوتين استعداد روسيا لتزويد السوق الأمريكية بكميات كبيرة من الأسمدة.

وأوضح بوتين أن "الأسعار في الأسواق العالمية تراجعت بنسبة 5 - 6% بعد القرار الروسي بشأن وقود الديزل".

ومن جانبه، قال ويتكوف إن "هناك أرضية وأسس قائمة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الصراع الأوكراني".

وشكر ويتكوف الرئيس الروسي بوتين نيابة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار روسيا بشأن اتفاق الديزل.

وأكد ويتكوف أن "هناك آفاق لتطوير العلاقات الاقتصادية بين روسيا والولايات المتحدة بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا".

وأعرب ويتكوف عن أمله في أن ينظر بوتين في إمكانية استئناف المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا لمناقشة المسائل الفنية.

وأضاف ويتكوف أنه أحضر إلى سان بطرسبرج وثائق تحدد مقاربات تسوية الصراع في أوكرانيا.

وكان موكب الممثل الخاص للرئيس الروسي كيريل دميترييف، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، قد وصل إلى قصر قسطنطينوفسكي في سان بطرسبرج في وقت سابق من اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق أفاد مراسل وكالة سبوتنيك بأن طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية أقلعت من أوسلو هبطت في سان بطرسبرج وعلى متنها المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ويتكوف.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، صباح اليوم الأربعاء، إن ويتكوف في طريقه إلى سان بطرسبرج، كما أكد رئيس الوزراء النرويجي، يوناس جار ستوره، أن المبعوث الأمريكي يعتزم التوجه إلى روسيا عقب المفاوضات بشأن أوكرانيا في أوسلو.