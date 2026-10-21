إندونيسيا تثبت سعر الفائدة في إطار مجموعة من السياسيات لدعم سعر الصرف والنمو

أبقى بنك إندونيسيا (المركزي) سعر الفائدة الأساسي دون تغيير، في حين خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي ورفع سعر الفائدة على الودائع، في إطار مجموعة مختلطة من السياسات ترمى إلى تحقيق أهداف ذات أولويات متنافسة ، عقب التقلبات التي شهدتها الأسواق إثر تهديد مؤسسة "إم إس سي آي" بخفض تصنيف إندونيسيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأبقى بنك إندونيسيا سعر الفائدة الأساسي عند 75ر5% اليوم الأربعاء، وهو ما توقعه 19 من أصل 38 خبيرا اقتصاديا شملهم استطلاع أجرته بلومبرج، في حين توقع النصف الآخر رفع سعر الفائدة.

وقالت محافظة البنك ديستري دامايانتي لدى إعلانها القرار إن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير "يتماشى مع استراتيجية تحقيق الاستقرار للروبية في ظل الضغوط الخارجية المستمرة"، إلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق نسبة التضخم المستهدفة التي يتراوح بين 5ر1% و 5ر3%.

كما أوضحت أن " المجموعة التى تضم خليطا من السياسات" تتضمن عنصرين رئيسيين آخرين. أولهما خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار نقطتين مئويتين بحلول ديسمبر، وهي النسبة التي تحدد مقدار الأموال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها، وهو ما من شأنه أن يتيح أكثر من 10 مليارات دولار إضافية للإقراض.

أما العنصر الثاني، فهو رفع سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع إلى 5%، بهدف الحفاظ على العوائد على الأصول المقومة بالروبية وجذب التدفقات الرأسمالية إلى البلاد.