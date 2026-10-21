ويتكوف خلال لقائه مع بوتين: نحمل وثائق تتضمن سبلا لتسوية الأزمة الأوكرانية

أكد المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم الأربعاء، أن المحادثات التي عُقدت في العاصمة النرويجية أوسلو بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا كانت مثمرة، مشيرا إلى إحراز تقدم ووجود أرضية للتوصل إلى اتفاق ينهي الأعمال العدائية.

وأعرب ويتكوف، خلال لقاءه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في سان بطرسبرج، عن أمله في أن ينظر بوتين، في إمكانية استئناف المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، بما يتيح مناقشة المسائل الفنية المتعلقة بالتسوية.

وأضاف المبعوث الأمريكي، أنه «أحضر وثائق تتضمن مقاربات واشنطن للتوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية»، معربا عن اعتقاده بوجود آفاق لتطوير العلاقات الاقتصادية بين روسيا والولايات المتحدة بعد انتهاء الصراع.

وفي سياق متصل، شكر ويتكوف، الرئيس الروسي، نيابة عن نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على قراره إطلاق سراح المواطن الأمريكي ستيفن هوبارد، فيما أفاد بوتين بأن هوبارد موجود في مطار بولكوفو بمدينة سان بطرسبرج.

كما وجه ويتكوف، الشكر إلى الرئيس الروسي نيابةً عن ترامب، على قراره بشأن «صفقة الديزل».

وتجرى المباحثات في قصر قسطنطينوفسكي بمدينة سان بطرسبرج، بمشاركة كل من مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، والممثل الخاص للرئيس الروسي لشئون الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، ورئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف.

وصرح أوشاكوف في وقت سابق، بأن الاجتماع بين الرئيس الروسي والمبعوث الأمريكي الخاص تم الترتيب له قبل بضعة أيام.

وصباح اليوم، كان دميترييف في استقبال المفاوض الأمريكي في مطار بولكوفو. وقبل ذلك، زار ويتكوف أوسلو، حيث أجرى وفقًا للسلطات النرويجية محادثات مع ممثلين أوروبيين وفلاديمير زيلينسكي.