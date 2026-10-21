السودان: خروج محطات الوقود عن الخدمة تماما بعد نفاد المخزون في الخرطوم

تشهد العاصمة السودانية الخرطوم أزمة حادة في الوقود، فيما تمتد طوابير المركبات أمام المحطات منذ أيام في انتظار وصول الناقلات.

وأفاد موقع "صحيح السودان" اليوم الأربعاء بخروج بعض محطات الوقود عن الخدمة تماماً بعد نفاد المخزون بينما تصطف المركبات أمامها.

وأضاف أن حركة النقل في العاصمة تأثرت بأزمة الوقود، فيما تشهد المدن الثلاث الخرطوم، بحري، وأم درمان، ندرة في المواصلات رغم ارتفاع قيمة التذكرة للمركبات الداخلية، ما دفع كثيرين إلى السير راجلين إلى أماكن العمل والطلاب إلى الجامعات.

وفي السياق، تشهد العاصمة ندرة في دقيق الخبز، وأغلقت بعض المخابز أبوابها بسبب ارتفاع سعر جوال الدقيق من 87 إلى 127 ألفاً بعد تراجع قيمة الجنيه إلى حدود العشرة آلاف جنيه مقابل الدولار الأمريكي.

وتوقع أصحاب مخابز زيادة جديدة في أسعار الخبز بعد أن شهدت مدخلات إنتاجه زيادات في الأسعار ابتداءً من الدقيق والخميرة والزيوت والغاز وغيرها.

ويعيش السودان واقعا سياسيا وعسكريا معقدا بوجود سلطتين تديران البلاد، حكومة كامل إدريس المدعومة من الجيش في بورتسودان، وحكومة السلام الموازية برئاسة محمد حسن التعايشي والتي تعمل من إقليم دارفور الخاضع لسيطرة قوات الدعم السريع بشكل شبه كامل.

ويشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ أبريل 2023 ، وأودى الصراع بحياة 59 ألف شخص، على الأقل، وتسبب في نزوح نحو 13 مليون آخرين ودفع أجزاء كثيرة من السودان إلى المجاعة. ويحتاج أكثر من 30 مليون شخص مساعدات إنسانية.