الاتحاد الأوروبي يحقق بشأن موقع بوكينج دوت كوم على خلفية إخفاقه فى التعامل مع أشكال الاحتيال الإليكترونى

أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقا لمعرفة ما إذا كانت منصة "بوكينج دوت كوم" لحجوزات السفر عبر الإنترنت قد انتهكت قوانين الاتحاد الأوروبي، بسبب إخفاقها فى التعامل بصورة جادة مع القوائم الاحتيالية التى تضم الإعلانات والعروض الوهمية وعمليات التصيد الاحتيالى الإليكتروني المتمثلة فى انتحال شخصية جهات موثوقة .

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية هينا فيركونين في بيان اليوم الأربعاء: "ينبغي أن يكون الأوروبيون قادرين على حجز عطلاتهم دون الخوف من أن التعرض للخداع والاحتيال".

وأضافت فيركونين أن قانون الاتحاد الأوروبي "ينص بوضوح على مسؤوليات المنصات في التعامل مع هذه المخاطر، ولا بد أن نضمن أن منصة الحجوزات الرائدة في أوروبا تأخذ تلك المسؤوليات على محمل الجد".